ŞOK 16 Aralık aktüel kataloğu fiyat ve ürün listesi marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Çeşitli ürünlerin göz doldurduğu kataloğda Diadermine Hydralist Maske çeşitleri, PTX Petrix Mandallı Led Dekoratif Işık ve PTX Petrix 10'lu Led String Aydınlatma ürünleri ön planda. Peki, ŞOK 16 Aralık aktüel kataloğu ürünlerinde neler var? İşte ürünlerin fiyat listesi
ŞOK 16 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU
Vernel Max Yumuşatıcı 960 ml
• Nergiz çiçeği /Sensitive /Taze gül
Eti Süt Burger Twist
48 gr
Süt kakao kek
Bebeland Yenidoğan Islak Havlu
• 3x40 Adet
Nivea Canlandırıcı Yüz Yıkama Köpüğü
150 ml
Sleepy Natural Soft Mega Paket
• Normal 60'lı /Gece 40'lı
Ada İkili Koltuk
• Kolay kurulum
• Montaj kutusunda kurulum ekipmanı ve kurulum şeması mevcuttur
• Yıkanabilir fermuarlı yastık kılıfları
• Genişlik:125 cm
• Yükseklik: 90 cm
• Derinlik: 60 cm
• Oturum Yüksekliği : 40 cm
• Oturum Derinliği: 60 cm
Kadın Termal Tayt
•S, M, L bedenlerde
Kadın Tek Alt Mikrosüet
• M, L, XL bedenlerde
• Mikrosüet kumaş
7 Parça Tencere Seti
• 4 mm Ezme
• İç ve dış granit kaplama
• Bakalit kulp
Kollu Narenciye Sıkacağı
• Krom gövde
Tava• 25x27x23 cm
/Tabak Rafı
• 25x25x19 cm