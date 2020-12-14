Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 14.12.2020 23:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.12.2020 23:59
    ABONE OL

    ürünlerinde neler var? İşte 'ta haftanın indirimli fiyat listesi

    ürünleri marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından araştırılmaya başlandı. 'ta indirimli ürünler arasında PTX Petrix 10’lu Led String Aydınlatma, PTX Petrix Mandallı Led Dekoratif Işık, PTX Petrix A6 Işıklı Harfli Pano, Müjde İnce Soket 2’li Çorap, Vernel Max Yumuşatıcı, Nivea Micellair Makyaj Temizleme Suyu ve Maybelline Colossal Platinum Black Maskara + Eyeliner Kofre dikkat çekmeyi başardı. İşte ŞOK'ta haftanın indirimli fiyat listesi

    ŞOK 16 Aralık aktüel kataloğu ürünlerinde neler var?

    ŞOK 16 Aralık aktüel kataloğu fiyat ve ürün listesi marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Çeşitli ürünlerin göz doldurduğu kataloğda Diadermine Hydralist Maske çeşitleri, PTX Petrix Mandallı Led Dekoratif Işık ve PTX Petrix 10'lu Led String Aydınlatma ürünleri ön planda. Peki, ŞOK 16 Aralık aktüel kataloğu ürünlerinde neler var? İşte ürünlerin fiyat listesi

    ŞOK 16 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU

    Vernel Max Yumuşatıcı 960 ml
    • Nergiz çiçeği /Sensitive /Taze gül

    Eti Süt Burger Twist
    48 gr
    Süt kakao kek

    Bebeland Yenidoğan Islak Havlu
    • 3x40 Adet

    Nivea Canlandırıcı Yüz Yıkama Köpüğü
    150 ml

    Sleepy Natural Soft Mega Paket
    • Normal 60'lı /Gece 40'lı

    Ada İkili Koltuk
    • Kolay kurulum
    • Montaj kutusunda kurulum ekipmanı ve kurulum şeması mevcuttur
    • Yıkanabilir fermuarlı yastık kılıfları
    • Genişlik:125 cm
    • Yükseklik: 90 cm
    • Derinlik: 60 cm
    • Oturum Yüksekliği : 40 cm
    • Oturum Derinliği: 60 cm

    Kadın Termal Tayt
    •S, M, L bedenlerde

    Kadın Tek Alt Mikrosüet
    • M, L, XL bedenlerde
    • Mikrosüet kumaş

    7 Parça Tencere Seti
    • 4 mm Ezme
    • İç ve dış granit kaplama
    • Bakalit kulp

    Kollu Narenciye Sıkacağı
    • Krom gövde

    Tava• 25x27x23 cm
    /Tabak Rafı
    • 25x25x19 cm
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi ŞOK 16 Aralık aktüel kataloğu ürünlerinde neler var? İşte ŞOK'ta haftanın indirimli fiyat listesi