ŞOK 16 Aralık aktüel kataloğu fiyat ve ürün listesi marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Çeşitli ürünlerin göz doldurduğu kataloğda Diadermine Hydralist Maske çeşitleri, PTX Petrix Mandallı Led Dekoratif Işık ve PTX Petrix 10'lu Led String Aydınlatma ürünleri ön planda. Peki, ŞOK 16 Aralık aktüel kataloğu ürünlerinde neler var? İşte ürünlerin fiyat listesi

ŞOK 16 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU

Vernel Max Yumuşatıcı 960 ml

• Nergiz çiçeği /Sensitive /Taze gül