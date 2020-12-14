Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içinde ve dışında terör örgütleriyle amansız mücadelesine devam ediyor. Suriye ve Libya'nın yanı sıra Karabağ'da da Türk savunma sanayisi ürünlerinin dünyanın takdirini kazanması dikkat çekmişti. Türkiye'nin yeni ürünlerinden biri de KORKUT İHA 35mm Tek Namlulu Silah Sistemi.