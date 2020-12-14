İntibak zammı için son gelişmelerde bazı sendikalar ve emekli derneği arzlarını dile getirdiler. Emekliler 355 TL intibak zammı konusunda çok uzun süredir çalışma halindeler. Bu kapsamda ehemmiyetli süreçlerden geçen emekliler için tek çözüm yolu ise mevzunun meclise gelmesi ve onaylanması. Peki Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı emeklilere intibak zammı konusunda bir çalışma içerisinde bulunuyorlar mı? 2000 senesi ve sonrasında emekli olanlara intibak verilmesi ve kendileri için de yaşama geçirilmesi bekleniyor. Memur emeklilerine yönelik intibak arzı, toplu kontrat görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme taşındı.
ÇALIŞMA İLE MALİYE BAKANLIĞI'NIN ÇALIŞMASI VAR MI?
İntibak düzenlemesine ilişkin son gelişmelerde bazı sendikalar ve emekli derneği taleplerini dile getirdiler.
2000 yılından emekli olanların maaşlarına yönelik düzenlemenin gerçekleşmesini isteyen sendikalar ve emeklli dernekleri bu konuda hükümetten çalışma bekliyorlar. Son dönemlerde emekli maaşlarına yapılan iyileştirmelerin ardından bu düzenlemenin tam zamanı olduğu ifade edilen talepler gerçekleşirse maaşlarda 350 TL'ye ulaşan ek zam olacak.
Ancak bu konuda ne Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ne de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bilinen bir çalışması bulunmuyor. İki bakanlıkta söz konusu taleplerin ardından herhangi bir resmi açıklamada bulunmadılar.
EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI SON GELİŞMELER
2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar tarafından intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme taşındı.
Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.
SSK ve Bağ-Kur'luların talebi hayata geçerse, milyonlarca emeklinin maaşı değişecek. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.
EMEKLİ MAAŞI FARKI EK ÖDEMEYLE GİDERİLECEK
2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, intibak düzenlemesinin hayata geçirilmesini bekliyor. Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme getirilmişti.
Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle kapatılacak. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme yapılacak.
SSK ve Bağ-Kur'luların intibak talebi hayata geçerse, milyonlarca emeklinin maaşında gözle görülür değişiklik olacak. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.
İNTİBAK DÜZENLEMESİ
2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını alıyor. 2000 yılından sonra emekli olanlar vatandaşların emeklilikleri de iki ana gruba ayrılıyor. makta. 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar.
Tüm bu farklılıkların ortadan kaldırılması için ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışması olduğu bildirildi. Bu çalışma ile emekli vatandaşların maaşlarında düzenlemeler olacak ve farklılıklar giderilecek. Emekli vatandaşlara yönelik hayata geçirilecek düzenleme ile SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlar tek çatı altında toplanacak.
GELİR ARTIRACAK 10 TALEP
Banka promosyonlarına bir artış daha yapılsın.
Aylıklara yüzdeli zamlar yerine seyyanen zamlar yapılsın.
Her ay verilen ek ödeme oranı maaşın yüzde 4-5'inden yüzde 9-10'una yükseltilsin.
2000 sonrasında emekli olanlar için de intibak düzenlemesi yapılsın. Kamudan aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasındaki kurum kaynaklı emekli maaşı farkı da ilave ödemeyle kapatılsın.
Bayram ikramiyeleri yeniden belirlensin.
Çalışırken verilen aile yardımı, emeklilikte de verilsin.
Emeklilerden sağlıkta katkı payı alınmasın.
Emeklilik için yaşı bekleyenler Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlandırılsın.
Emekliler yaş sınır olmaksızın toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandırılsın.
Bin 500 liraya çıkarılan taban emekli aylığında bir artış daha yapılsın.
TALEPLER NE GETİRECEK?
* Taban emekli aylığı asgari ücrete eşitlenirse, emekliye her ay ek ödeme dahil en az 2 bin 324 lira ödenecek.
* Sağlıkta ek ödemelerin kalkmasıyla, emekli maaşından bu alanda hiç kesinti olmayacak.
* Ek ödeme oranı değişirse, emekliler her ay net maaşının yüzde 4-5'i yerine yüzde 8-10'u oranında para alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 255, yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak.
* İntibak yapılırsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara da 355 liraya varan zam söz konusu olabilecek.
Bu yıl taban aylık yükseltilirken; emekliler, Ocak ve Temmuz'da zam, 2 kez ikramiye ve promosyon imkanından yararlandı.