Yardım için nasıl başvuru yapılır, şartlar neler? Hibe para desteği müjdesi! 20.000 ve 40.000 TL devletten yardım!

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Yardımın detaylarıyla ilgili bilgi veren Bakan Selçuk, şöyle konuştu: "Betonarme ev yapımına ilişkin bir hanenin alabileceği azami destek tutarını; 25 bin liradan 40 bin liraya, ev onarımında ise hane başına azami 15 bin liradan 20 bin liraya çıkardık. Ayrıca prefabrik ev yapımı yardımı kapsamında bir hanenin alabileceği azami yardım tutarını 20 bin liradan 30 bin liraya yükselttik. Daha önce 3 bin lira olan, afet olayları sonrasında yapılan ev eşyası yardımlarını ise 5 bin lira yaptık."