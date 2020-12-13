Ve belli oldu! Yüzbinlere güzel haber verildi! Bugün paralar hesaplara yatıyor en az 911 TL

Ve belli oldu! Yüz binlerce çalışan bekliyordu. Pazartesi hesaplara yatıyor en az 911 TL... Hoş haber duyuruldu. Kamu işçilerine 13 günlük ikramiye ödemesi Pazartesi günü yapılacak. İşçilerin hesabına en az 911 lira ödeme yatırılacak. İşte ikramiye ile alakalı merak edilen tüm ayrıntılar... Yaklaşık 500 bin kamu işçisine pazartesi günü ikramiyenin son taksiti yatırılacak. Kamu işçilerine her yıl verilen ikramiye; fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor. 6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.