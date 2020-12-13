Ve belli oldu! Yüzbinlere güzel haber verildi! Bugün paralar hesaplara yatıyor en az 911 TL

Ve belli oldu! Yüz binlerce çalışan bekliyordu. Pazartesi hesaplara yatıyor en az 911 TL... Hoş haber duyuruldu. Kamu işçilerine 13 günlük ikramiye ödemesi Pazartesi günü yapılacak. İşçilerin hesabına en az 911 lira ödeme yatırılacak. İşte ikramiye ile alakalı merak edilen tüm ayrıntılar... Yaklaşık 500 bin kamu işçisine pazartesi günü ikramiyenin son taksiti yatırılacak. Kamu işçilerine her yıl verilen ikramiye; fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor. 6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.
PAZARTESİ GÜNÜ PARALAR YATIRILACAK
Kamu işçilerinin ikramiye (ilave tediye) zamanı geldi, çattı. Yaklaşık 500 bin kamu işçisine pazartesi günü ikramiyenin son taksiti yatırılacak. Kamu işçilerine her yıl verilen ikramiye; fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor.
SGK PRİMİ, GELİR VE DAMGA KESİNTİSİ YAPILIYOR
İkramiyeden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Yılın ilk yarısında 26 günlük tutar ödenirken, ikinci yarısında da Cumhurbaşkanı kararıyla bir 26 günlük tutar daha ödeniyor. İşçiler bu yılın ilk yarısında 2 taksit halinde toplam 26 günlük ikramiye almıştı. Yılın ikinci yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin ilk taksiti de 27 Temmuz'da (13 günlük) hesaplara yatırılmıştı.
EN AZ 911,73 LİRA ÖDENECEK
Kalan 13 günlük ikramiye, Cumhurbaşkanı kararına göre 14 Aralık Pazartesi günü ödenecek. İşçilerin hesabına bu tarihte en az 911,73 lira ödeme yatırılacak.
BELEDİYE İŞÇİLERİ TEDİYE ÖDEMESİ ALMIYOR
Belediye bünyesinde çalışan ve belediye şirketlerine geçirilen işçiler tediye ödemesinden yararlanamıyor. Ödeme yapılmamasının sebebi ise şirketlerin tediye ödemesi zorunluluğunun olmaması. Belediye işçileri de bu ödemeden yararlanmak için talepte bulunuyorlar.
TEDİYE ÖDEMESİ KİMLERE YAPILIR?
6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:
Genel ve katma bütçeli kurumlar,
Özel bütçeli idareler,
Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,
Kamu iktisadi teşekkülleri,
İLAVE TEDİYE NEDİR?
6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.