Yüz binlerce işçinin merakla beklediği o gün gelip çattı. Bu bağlamda tediye ödemelerinin yapılacağı tarihi öğrenmek isteyenlerin son günlerde araştırmalarında artış yaşandığı görülmekte. İlave tediyelerinin ilk taksiti 31 Ocak'ta, ikinci taksiti 22 Mayıs'ta, üçüncü taksiti ise 27 Temmuz'da hesaplara yatırıldı. Kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine her yıl 52 günlük ücretleri tutarında ilave tediye ödemeleri dört taksitle yapılmaktadır. Kamu işçilerine 13 günlük ikramiye ödemesi pazartesi günü yapılacak. İşçilerin hesabına en az 911 lira ödeme yatırılacak.

14 ARALIK'TA YATIRILACAK

Resmi Gazete'nin 11 Temmuz 2020 tarihli kararına göre kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine yapılacak tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. Buna göre; 2020 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 27 Temmuz'da, diğer yarısı ise 14 Aralık 2020 tarihinde ödenecek.