Araç kiralama sektöründe koronavirüs depremi! Yüzde 32...

AYLAR YER DEĞİŞTİRDİ

Günlük kiralama sektöründe normal şartlarda en yoğun aylar her zaman yaz ayları olur ve eylül ayı itibariyle yavaşlama başlardı. Pandemi etkisi bir çok açıdan sektörün dinamiklerinin yer değiştirmesine sebep oldu. Geç hareketlenen bireysel kiralama sektörü, okulların yeniden kısmi de olsa açılması, ulaşım ihtiyacının artması, toplu taşımadan uzaklaşma ve bireysel taşıtlanma isteği ile birlikte eylül ve ekim aylarında da iyi seyrine devam etti. Garenta Genel Müdürü Emre Ayyıldız, "Ekim ayında havalimanı şubeleri eylül ayı ile paralel bir seyir izlerken, şehir şubelerinde eylül ayına göre yüzde 19'luk artış yaşandı ve bu sayede ağustos rakamları şehir şubelerinde geçilmiş oldu. Kasım ayında ise eylül ayında beklenen sert düşüş gerçekleşti ve havalimanı şubeleri yaklaşık yüzde 32 daralırken şehir şubeleri eylül ayı kiralama sayılarına döndü" şeklinde konuştu.