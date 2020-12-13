14 Aralık 4D'li taşerona ikramiye hesaplara yattı mı? Taşerondan kadroya geçen işçiler, kamu işçilerine ilave tediye son dakika bordroda... İşçiler için imzalanan toplu sözleşmede kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödemesi yapılacağı açıklandı. 52 günlük ilave tediye 13-13-13-13 'er günlük taksitlerle yılda 4 defa ödeniyor. Ödenen bu miktar, işçilerin banka hesaplarına yatıyor. İlave tediye bir diğer ismi ile ikramiyedir. Bilindiği üzere kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine her yıl 52 günlük ücretleri tutarında ilave tediye ödemeleri dört taksitle yapılıyor. Bu kapsamda ilk üç ödemeleri alan işçiler, dördüncü tediye taksit ödemelerin yapılacağı tarihi merak ediyor.