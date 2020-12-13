Evden günde 2 saat çalışarak ayda 2.000 TL kazanabilirsiniz! İŞKUR aracılığıyla vasıflı-vasıfsız evde paketleme işçi ilanları yayımlandı. Pandemi sürecinde evden çıkmayarak yapılabilecek işler dikkat çekmeye başladı. Ailesinin ekonomisine belirli bir miktarda katkı sunmak isteyen vatandaşlarımız İŞKUR üzerinden evde yapılabilecek işleri merak ederek araştırmalarını sürdürüyor. Evde paketleme işleri bu bağlamda ön planda yerini alırken günde ortalama 2 saat çalışılarak ayda yaklaşık 2.000 TL'ye yakın bir kazanç sağlanabiliyor. Bu ilanlara başvuruları en yakın İŞKUR merkezine giderek yapabilir ya da İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden kayıt olup detayları öğrenebilirsiniz.
EVDE PAKETLEME İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde paketleme işi yapmak isteyenlerin, adreslerine en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptırmaları gerekiyor. Ayrıca kayıttan önce ise İŞKUR evde ek iş başvuru formunu doldurmak gerekiyor. Başvuru yapanların eğitim sertifika belgeleri İŞKUR meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek. Paketleme işi geldiğinde ise İŞKUR başvuranın cep telefonuna mesaj gönderecek. Farklı el işleri için gelen teklifi kabul eden kadınlar evde 3-4 saatlik çalışmalar ile bin liranın üzerinde gelir elde edebilirler.
EVDE PAKETLEME İŞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞİ BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
İŞKUR evde iş imkanı fırsatından yararlanmak isteyen ev hanımları ilgili ilanın yayımlanması ile beraber kendilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek İŞKUR evde ek iş başvuru formu dolduracak. Yapılan her iş başına para ödemesi yapılacak. Kadınlar bu işler sayesinde günde 3-4 saat çalışacak ve ayda minumum 1000 lira maksimum 1500 lira ek gelir kazanma hakkı elde edecekler. Bu sayede hem ekonomik özgürlüklerini kazanacaklar hem de aile ekonomisine katkıda bulunacaklar.
İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI
Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.
İŞKUR İLANLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
* Kamu haklarından yasaklanmamış olmak
* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak
* Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı hükümleri bulunmamak.
İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?
İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.
Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.
Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.
Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir
İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır.
Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar vb bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz. Profil fotoğrafı eklemeniz de bu aşamada önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Ardından İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirirler.
İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır.
İŞKUR'a Nereden Kayıt Yaptırılır?
Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.
İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?
İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.
• Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.
• Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;
• Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.
• İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.
• Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.
• Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.
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