Esnafa desteğin fitili ateşlendi! 81 ilde başlatıldı

YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ

Yerel esnafa destek çağrısının çok önemli olduğunu söyleyen Şırnak TSO Başkanı Osman Geliş, "Esnafımızı ayakta tutmalıyız. Çünkü onlar biz, biz de onlarız. Şırnaklılar olarak sıkıntılı bir süreçten geçen esnaflarımızın her zaman yanında olacağız ve yalnız bırakmayacağız" dedi. Bu konuda oluşacak bir farkındalığın önemine dikkat çeken Geliş, ekledi: "Küresel bir sıkıntı var ve Şırnak da bundan nasibini aldı. Ancak moralimizi kesinlikle bozmuyoruz. Elbirliği ile bu sürece sıkıntısız aşacağımıza inanıyoruz."