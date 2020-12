Esnafa desteğin fitili ateşlendi! 81 ilde başlatıldı

EKONOMİNİN CAN DAMARI

Bu çağrının çok önemli olduğunu söyleyen Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva da esnafın pandemiyle birlikte artan sıkıntılarının ancak ülke olarak el ele vererek aşılabileceğine işaret etti. Kapanan her kepengin ekonomiye büyük darbe vurduğunu söyleyen Necdet Takva, şunları kaydetti: "Cenazenize, taziyenize, düğününüze kim geliyorsa ondan alışveriş yapın. Esnaflık bizim kültürümüzün önemli bir parçası ve can damarıdır. Esnaflar ekonominin temel taşlarıdır. Onların bu süreçte büyük yara almamasını sağlamalıyız."