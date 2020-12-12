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    • 12.12.2020 15:15
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    Başkan Erdoğan'dan "kiralarda düzenleme" müjdesi: Kabine Toplantımızın ardından açıklayacağız

    haberine göre Başkan , Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı. "Üretimi ve istihdamı sürdürmek için gereken her tedbiri aldık." diyen Erdoğan, "Çiftçiyi, esnafı asla unutmadık. Bunun yanında kiralarda vesaire düzenlemeye gidiyoruz. Onları da Kabine Toplantımızın ardından açıklayacağız." şeklinde konuştu.



    Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

    "Gaziantep'imize, bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ne sağlık hizmetlerimizden ne de yatırımlarımızdan vazgeçiyoruz. İnşallah vaka sayılarımızın düşmeye başlamasıyla kısıtlamaları azaltmaya başlayacağız.

    Üretimi ve istihdamı sürdürmek için gereken her tedbiri aldık. Çiftçiyi, esnafı asla unutmadık. Bunun yanında kiralarda vesaire düzenlemeye gidiyoruz. Onları da Kabine Toplantımızın ardından açıklayacağız. Pek çok destek programını hayata geçirdik. Böylesine kapsamlı bir sağlık ve ekonomi krizini herhangi bir yıkıma izin vermeden bugüne kadar getirdik.

    Aşı çalışmalarıyla önümüzdeki döneme çok daha umutlu bakıyorum. Önümüzdeki bahar aylarından itibaren her şeyi olabilecek en iyi seviyeye getirebilmek adına çalışıyoruz.

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