ADIM ADIM YOL HARİTASI



1- TEMİNAT TALEP EDİN

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan bir projeden ev alan tüketicinin tapu iptali ile karşı karşıya kalabileceğini söyleyen Kiraz, "Firma inşaatı yarım bırakır ya da verilen sürede yüzde 90 seviyesinde tamamlamazsa arsa sahipleri sözleşmeyi feshedebilir. Bu durumda müteahhit hem kendi payına düşen evleri kaybeder hem de 3. kişilere satışlar iptal olur. Tapuları iptal edilen tüketicinin yapabileceği tek hukuki süreç müteahhitten ödemiş olduğu bedeli talep etmek" dedi. Peki vatandaş kendini nasıl korumaya alacak? Kiraz şu yanıtı verdi: "Tüketici Kanunu Ön Ödemeli Satış Yönetmeliği kapsamında müteahhitten teminat talep edin. Bu talep yasal hakkınız. Müteahhit size seçenekli olarak bunlardan bir tanesini sunmak zorunda

- Bina tamamlama sigortası

- Hak ediş bedelinin bankada olduğuna dair belge

- Teminat mektubu (satın aldığı daire bedeli kadar)

- Bakanlığın kabul edebileceği bir teminat (müteahhit tarafından sunulacak)

Bu teminat modellerinden birisi size güvence olarak verildiğinde ya bina tamamlanacak siz de hak sahibi olmaya devam edeceksiniz ya da tapunuzu kaybetmiş olsanız dahi bedelini geri alabileceksiniz."