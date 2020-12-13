Asgari ücretle çalışan milyonlar için flaş gelişme! Güzel haber verildi! En az 4 bin 80 lira... Sosyal güvenlikte bayanların işgücüne katılımını desteklemek için ehemmiyetli tertip etmeler yer alıyor. Bu tertip etmeler patronu da bağlıyor. Bunlardan biri de doğum izninden sonra arz edilecek olan yarım gün çalışma hakkı. SGK'lı olarak çalışırken doğum yapan bayanlar, annelik izni sonrasında (toplam 16 hafta) birinci doğumda 2 ay (15+15 gün), ikinci doğumda 4 ay (15x4=60 gün), sonraki doğumlarda ise 6 ay (15x6=90 gün) vakitle yarım gün (part-time) çalışıp devletten ücret yardımı alabiliyor. Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı önümüzde hafta gerçekleşecek asgari ücret görüşmelerinde. Belirlenecek ücret birçok ücreti de yakından etkileyecek. Çalışma hayatında pek çok ücret asgari ücrete maaşına endeksli.
MAAŞIN YARISINI İŞVEREN VERİYOR
Engelli çocuğu olanlarda ise bu süre 12 ay boyunca uygulanıyor. Çoğul gebelikte normal süreye 30'ar gün daha ekleniyor. Kadın isterse haftalık çalışma süresi olan 45 saati ikiye bölebiliyor. Bunu her gün kullanabileceği gibi haftanın belli günleri de çalışabiliyor. Yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron veriyor. Eğer ilk çocuk ise devlet de brüt asgari ücret üzerinden her ay 15'er günlük ödeme yapıyor. Bu ödeme de asgari ücret arttıkça yükseliyor.
AYDA TOPLAM 4 BİN 80 TL
Bu yıl için 15 günlük tutar 1.460 lira. 30 gün üzerinden hesaplarsak toplam ödeme 2.920 lira oluyor. Anne asgari ücretle çalışıyorsa patron da her ay 1.160 lira ödeme yapıyor. Böylece sadece ilk doğumda yarım gün çalışan annenin eline toplamda 4080 lira geçmiş oluyor. Yasaya göre, yarım çalışma uygulamasından, doğum yapan kadın ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek yararlanabiliyor.
SORUMLULUK İŞVERENDE
Bu şartlara sahip olanların, sağlanan imkanlardan yararlanabilmesi için öncelikle çalıştıkları işyerlerine dilekçeyle başvurması gerekiyor. İşverenin, işçinin yarım çalışma talebini engelleme yetkisi bulunmuyor. İşveren, yarım çalışma yapacağı gün ve saat aralıklarını belirleyip işçiyi uygulama kapsamında çalıştırıyor.
PRİM ŞARTI VAR
Bu haktan yararlanmak için analık izninin yani 112 günlük sürenin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İşkur şubesine 'doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi' ile başvuruda bulunmak gerekiyor. Yarım çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı işçi olmak ve doğumdan öncesi 3 yıl içinde çalışan adına SGK'ya en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi yatırılmış olması gerekiyor. Yarım çalışma ödeneği alanlar aynı zamanda genel sağlık sigortası kapsamında sayılıyor.
Kaç para ödeniyor?
1'inci doğum için: 2.920 TL
2'nci doğum için: 5.841 TL
Sonraki doğumlar için: 8.762 TL
Engelli doğum halinde: 17.524 TL
Erkeğe eş üzerinden hem maaş hem sağlık
Halk tarafından çok bilinmiyor ancak sosyal güvenlik sistemi kadınlara olduğu kadar erkekler için de birçok avantaj sunuyor. Bunlardan biri sağlık. İşsiz kalan bir erkek isteğe bağlı sigorta yaptırmaz ve Genel Sağlık Sigortası için gelir testine girmese de sigortalı eşi üzerinden devlet destekli sağlık yardımı alabilir. Eş, Bağkurlu olsa dahi devlet destekli sağlık hizmeti alınabilir.
Başka kimler?
Kadın sigortalının; Zorunlu veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, evli olmayan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan ve 18 yaşını doldurmamış, lise ve dengi öğrenim görenlerde (çıraklık eğitimi dahil) 20 yaşını doldurmamış, yüksek öğrenim görenlerde 25 yaşını doldurmamış çocukları. Ekim 2008'den önce anne-baba üzerinden sağlıktan faydalanmaya başlayan kız çocukları işe girdikleri veya evlendikleri tarihe kadar yaş durumuna bakılmaksızın bu haklarını devam ettirirler.
Anne-babaları da yararlanabiliyor
Zorunlu veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan ve evli olmayan, yaşına bakılmaksızın malul olduğu tespit edilen çocukları.Zorunlu veya isteğe bağlı sigortalı olmayan ve kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan, geçiminin sigortalı kadın tarafından sağlandığı tespit edilen anne ve babaları, bakmakla yükümlü oldukları kişiler ücretsiz sağlık yardımından faydalanabilir.
Eşi vefat eden kocaya dul aylığı bağlanıyor
Dul aylığı olarak tarif edilen ölüm aylığı genel olarak kadınlara ödenen bir para gibi algılanıyor. Fakat uygulamaya bakıldığında bunun için bir cinsiyet ayrımı bulunmuyor. Dolayısıyla eşi ölen bir erkek de ölüm aylığı alabiliyor. Burada kişinin çalışıyor ya da emekli olmasına da bakılmıyor. Aynen kadınlara ödendiği gibi şartlar oluşmuşsa erkeklere de ölüm aylığı veriliyor. Burada aylığın kesilmesine sebep olan tek değişiklik ise ikinci bir evlilik. Koca evlenmediği sürece eşinin maaşını alabiliyor. '
'Dul aylığı' adı ile sadece kadınların alabildiği algısıyla erkekler genelde başvurmuyor. Dolayısıyla ölüm aylığı alanların yüzde 95'ini kadınlar oluşturuyor. Oysa erkekler de rahatlıkla bu maaşa başvurabilir. Ölüm aylığı alabilmek için ölen eşin en az 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartı var. SSK'lı (4A) olanların en az 5 yıl sigortası, 900 gün primi varsa yine maaş bağlanıyor. Eşin çalışıyor olması ya da emekli olması durumunda aylıkta belli kesintiler yapılıyor.
ASGARİ ÜCRETTE BES SENARYOSU
Gelen son dakika haberine göre; milyonlarca vatandaşın gözü kulağı önümüzde hafta gerçekleşecek asgari ücret görüşmelerinde. Belirlenecek ücret birçok ücreti de yakından etkileyecek. Çalışma hayatında pek çok ücret asgari ücrete maaşına endeksli. Dolayısıyla asgari ücret değişince pek çok konuda rakamlar da değişiklik ortaya çıkıyor. İşte asgari ücretteki 'BES' detayı...
Milyonlarca çalışanla birlikte hemen herkesi ilgilendiren 2021 yılındaki asgari ücret için ikinci toplantı önümüzdeki hafta başlıyor. Asgari ücretin çalışma hayatı açısından önemi büyük. İşte son dakika haberinin detayları...
Prime esas kazanç alt sınırından, işsizlik maaşı alt ve üst sınırına, asgari geçim indiriminden idari para cezalarına kadar pek çok noktada asgari ücret üzerinden hesaplama yapılıyor.
Asgari ücret zammının hangi kalemlerde değişikliğe neden olacağını ve 'BES' detayını Milliyet yazarı Cem Kılıç açıkladı. İşte Kılıç'ın asgari ücret zammı öncesi açıklamaları: Eski adıyla Bağ Kur, yeni adıyla 4/b'liler her ay SGK'ya primlerini kendileri öderler.
Bağ Kur'lunun ödeyeceği prim miktarı da gelirinden bağımsız olarak kendisi tarafından belirlenir. Bağ Kur'luların SGK'ya prim ödeyebileceği en alt sınır ise asgari ücrettir. Bu sebeple, asgari ücretin artışı ile birlikte Bağ Kur'luların SGK'ya ödeyeceği prim miktarı da artar.
Asgari ücrete endeksli bir diğer husus işsizlik maaşının üst limitidir. Yani, asgari ücret yalnızca çalışanı değil, işsizi de ilgilendirir. İşsizlik maaşının en yüksek tutarı asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'idir.
BORÇLANMA BEDELİ ARTIYOR
Asgari ücretin artması ile SGK'ya yapılacak borçlanmalar için ödenmesi gereken rakam da artıyor. Yurtdışı, doğum, askerlik gibi borçlanmalara konu prime esas kazanç sınırı asgari ücrete endeksli olduğu için asgari ücret artınca borçlanma bedelleri de artıyor.
BES DEĞİŞİYOR
Asgari ücrete endeksli bir diğer gösterge ise bireysel emeklilik sistemindeki devlet katkısı. Bireysel emeklilik sözleşmesi sahibi kişiler her ay ödedikleri primin yüzde 25'i kadar devlet katkısı alıyorlar. Bu katkıda yıllık üst sınır söz konusu.
Bireysel emeklilik sisteminde bir yıl içinde en fazla asgari ücretin yıllık tutarı kadar devlet katkısı alınabiliyor.
Asgari ücretin artması 65 yaş aylığı alan kişileri de ilgilendiriyor. 65 yaş aylığı bağlanabilmesi için 65 yaş üstü kişinin ve eşinin gelirinin toplamının net asgari ücretin üçte birinden düşük olması gerekiyor.
Asgari ücret değişince gelir testi sınırı da güncellenecek. Yaşadığı hane içerisindeki kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden düşük olan kişilerin primleri devlet tarafından ödeniyor. Asgari ücret artınca bu limit de yükselecek.
PARA CEZALARI DA ARTACAK
Asgari ücretin artması ile birlikte asgari ücrete endeksli idari para cezaları da artacak.
PEKİ ASGARİ ÜCRETTE OLASI ARTIŞ SENARYOLARI NELER
Olası senaryoya göre asgari ücrete yüzde 12 artış yapıldığında aylık net maaş 2602.88 liraya çıkacak.
Olası senaryoya göre asgari ücrete yüzde 15 artış yapıldığında aylık net maaş 2672.6 liraya çıkacak.
Olası senaryoya göre asgari ücrete yüzde 18 artış yapıldığında aylık net maaş 2742.32 lira çıkacak.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 324 LİRA
Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor.
Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.