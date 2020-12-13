

Asgari ücret zammının hangi kalemlerde değişikliğe neden olacağını ve 'BES' detayını Milliyet yazarı Cem Kılıç açıkladı. İşte Kılıç'ın asgari ücret zammı öncesi açıklamaları: Eski adıyla Bağ Kur, yeni adıyla 4/b'liler her ay SGK'ya primlerini kendileri öderler.

Bağ Kur'lunun ödeyeceği prim miktarı da gelirinden bağımsız olarak kendisi tarafından belirlenir. Bağ Kur'luların SGK'ya prim ödeyebileceği en alt sınır ise asgari ücrettir. Bu sebeple, asgari ücretin artışı ile birlikte Bağ Kur'luların SGK'ya ödeyeceği prim miktarı da artar.

Asgari ücrete endeksli bir diğer husus işsizlik maaşının üst limitidir. Yani, asgari ücret yalnızca çalışanı değil, işsizi de ilgilendirir. İşsizlik maaşının en yüksek tutarı asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'idir.