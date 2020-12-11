Taşeron son dakika haberleri: 500 binden fazla işçiye ikramiye miktarı belli oldu: İşte tarihi (taşeron 4d kamu işçileri)

İLAVE TEDİYE NE DEMEK?

Tediye kelime anlamı olarak; ikramiye, ek ödenek ve para desteği demektir. Esasında devletin her yıl işçilerin hizmet karşılığı olarak, 52 günden hesaplayıp vergileri düştükten sonra işçilere yaptığı bir ek ödemedir.

Devlet ve devlete bağlı kurumlarda işçi statüsünde çalışan personeller bu ücretten yararlanabiliyor.

Tediye ödemesi brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Mevzuatta belirtilene göre; işçinin ek mesaisi, çocuk zammı, evliliği, ayni yardım ve tatil ücretleri itibara alınmıyor. Brüt maaş üzerinden kesilen vergilerden sonra ücret yatırılıyor.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Resmi Gazetede yayınlanan tarihlerde, ödeme işlemleri gerçekleştiriliyor. 2020 yılına ait tediye ödemelerinin yapılacağı tarihler ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 25 Ocak 2020 tarihinde, Resmi Gazetede yayınlanmıştı.