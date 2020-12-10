Son dakika haberi: Taşeron işçiler için son yılların en yüksek zammı... Taşeron ve 4/b 4/d işçi maaşları müjdesi geldi!

SEVİNDİREN HABER GELDİ

Bu soru üzerine söz alan TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç şu ifadeleri kullandı:

"Değerli milletvekilleri, statü farklılığına tabi olarak ortaya çıkan ücret farklılıkları -doğrudur- Türkiye Büyük Millet Meclisinde mevcuttur, ancak diğer kamu kurumlarında da olduğu gibi. Kurumumuz da, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Teşkilatı da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesine göre kadrolu -ki burada 666 sayılı KHK'nin öncesi ve sonrası da var- 4/B maddesine göre sözleşmeli, 4/D maddesine göre sürekli işçi ve 6253 sayılı Kanun'un 30'uncu maddesine göre de sözleşmeli statülerde personel çalıştırmaktadır. Şimdi, tabii ki bu da çok farklı özlüklere, ücret farklılıklarına yol açan bir durum. Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak tek başına bizim bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok ki bu konuda da bütçe görüşmelerinde, Komisyonda da Sayın Meclis Başkanımız da bu konudaki düşüncelerini net olarak ifade etti. Kanunda, bu kapsamda genel bir düzenleme yapılması hâlinde kurumumuz da bu yönde bu uygulamayı yapacaktır."