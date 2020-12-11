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    • 11.12.2020 14:46
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    açıkladı! FIRTINA-2’de ilk teslimat tarihi belli oldu

    için ve Arifiye’deki 1’inci tarafından geliştirilen FIRTINA-II Kundağı Motorlu Obüs Sistemi’nin ilk seri üretim teslimat tarihi belli oldu. Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde konuşan , “Ocak 2021’de, 3 adet Fırtına Obüsü teslim edilecektir” dedi.

    FIRTINA-2’de ilk teslimat tarihi belli oldu

    T-155 FIRTINA Kundağı Motorlu Obüsü'nden elde edilen tecrübelerle geliştirilen FIRTINA (FIRTINA-II) Obüsü, seri üretime geçiyor. , geçtiğimiz gün 'nın 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü Genel Kurulunda konuştu. Bakan AKAR tarafından yapılan konuşmada, "Ocak 2021'de, 3 adet Fırtına Obüsü teslim edilecektir." ifadelerine yer verildi.

    Arifiye'deki 1'inci ile iş birliğiyle geliştirilen FIRTINA-II Obüsü, üstün donanımlarla teçhiz edildi. Yeni Nesil FIRTINA Obüsü Projesi kapsamında ASELSAN; Elektrik Tahrikli Kule ve Namlu Yönlendirme Birimi, K/M Obüs Atış Kontrol Sistemi, Tam Otomatik Mühimmat Doldurma Sistemi, Barut Koşullandırma Birimi, İklimlendirme Sistemi ve SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) donanımlarını başarılı bir şekilde FIRTINA-II Obüsü'ne entegre etti. Bu kapsamda Yeni Nesil FIRTINA Obüsü'nün atış testleri, 2018 yılı içerisinde başarıyla icra edildi.

    Komutanlığı için toplam 140 adet T-155 FIRTINA-II Kundağı Motorlu Obüs (KMO) Sistemi üretilmesi planlanıyor.

    AZAMİ 40+ KİLOMETRE MENZİL
    Şu ana kadar yaklaşık 280 adet üretilen T-155 FIRTINA Obüsleri, MKE Kurumu tarafından geliştirilen top ve mühimmat ile Roketsan tarafından geliştirilen Dipten Yanma Ünitesi (DYÜ) sayesinde 40+ kilometre menzile kadar atış yapabilmektedir. Güneş Harekatı, Fırat , Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı, Bahar Kalkanı Harekatı gibi birçok operasyon kullanılan T-155 FIRTINA Obüsü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en stratejik atış destek vasıtaları arasında bulunuyor.

    İHRACAT POTANSİYELİ YÜKSEK
    FIRTINA Obüsü'nün ında, motor konusundaki tedarik probleminin çözülmesiyle birlikte herhangi bir engel kalmıyor. Türkiye daha önce iki ülke ile yüklü miktarda T-155 FIRTINA Obüsü ihracatı konusunda mutabık kalmış ancak motor problemi sebebiyle anlaşma yürürlüğe girememişti. Bu kapsamda yeni nesil donanımlar ile teçhiz edilen FIRTINA-II Kundağı Motorlu Obüs Sistemi'nin ihracat potansiyelinin yüksek olduğu düşünülüyor.

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