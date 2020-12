Türkiye'nin ilk ve tek kadın girişim network ağı olan Girişimci Kadınlar Grubu'nun kurucusu Ülkü Hür, her geçen gün artan katılımcı sayısıyla hızla büyüdüklerini belirtti. "Artık kocaman bir aileyiz" diyen Hür, "18 yaşını doldurmuş, bir hayali ve fikri olan tüm kadınlara kapımız açık. Kadın girişimcilerin 'Nereden, nasıl başlayabilirim?', 'Ürünlerimi nasıl satabilirim?', 'Hedeflediğim başarıya nasıl ulaşabilirim?' sorularının cevabını bulacakları, kendilerini kocaman bir aileye ait olma hissini yaşayacakları bir yer Girişimci Kadınlar Grubu" diye konuştu.



BAŞARILI İŞLERE İMZA ATMAK İÇİN YENİ ATILIMLAR

2021'de yeni fikirlerle daha da büyümeyi hedeflediklerini açıklayan Ülkü Hür, "Sürekli gelişerek, üyelerimizle daha da başarılı işlere birlikte imza atmak için yeni fikirler oluşturuyor, bunları hayata geçiriyorum" dedi.





KADIN BAŞARI ÖYKÜLERİ

Ülkü Hür, 2021'de gerçekleştirmeyi hedeflediği ilk projenin ise Girişimci Kadınlar Grubu kadınlarının hikayelerinin yer aldığı kitabı çıkarmak olduğunu söyledi. Birkaç aydır üzerinde büyük titizlikle çalıştıkları kitabın son dokunuşlarının yapıldığını belirten Hür, "Hayata dair, kadına dair hayallerin ve başarı öykülerinin yer alacağı bu kitabın tüm kadınlara ulaşması ve motivasyon kaynağı olması benim için önemli. Bu kitap Girişimci Kadınlar Grubu üyeleri için sadece bir anı olmanın ötesinde, çok değerli ve anlamlı bir yerde olacak" diye konuştu.





GİRİŞİMCİ KADINLAR GRUBU E-TİCARET SAYFASI GELİYOR

Ülkü Hür, 2021 projelerinin arasında bir de e-ticaret sitesi kurmak olduğunu açıkladı: "Girişimci Kadınlar Grubu üyelerinin hizmet ve ürünlerine en hızlı ve güvenilir şekilde ulaşılabilecek bir e-ticaret sayfası hazırlığındayız. Böylece, insanların güvenini kazanan bir marka olma yolunda hızla ilerleyen Girişimci Kadınlar Grubu çatısı altında üreticiyle tüketiciyi buluşturmayı amaçlıyorum."



AMACIM KADININ GÜCÜNÜN VE ZEKASININ FARKINA VARILMASI

Kadınların daima yanına olduğunu vurgulayan Ülkü Hür sözlerini şöyle noktaladı: "Eğitim vererek hayatlarına dahil olduğum kadın girişimcileri her alanda her şekilde destekliyorum. Yola güvenle ve istikrarlı bir şekilde devam etmeleri için her zaman yanlarındayım. En başından beri amacım; yaşadığımız coğrafyada kadının gücünün ve zekasının farkına varılması. Ben sadece 'Yapabilirsin' demek yerine, yapabileceklerini de görmelerini sağlıyorum."