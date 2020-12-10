Dolar ve euro alış satış fiyatlarındaki son durum piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edilenler tarafından sorgulanıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,8300 liradan, avro 9,4820 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7980 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4480 lira olmuştu. Peki, dolar ne kadar oldu? İşte 10 Aralık dolar ve euro alış satış fiyatı
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 465 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 465 bin 500 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 462 bin lirayı, en yüksek ise 468 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 465 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 112 milyon 561 bin 537,88 lira, işlem miktarı ise 2.422,51 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 118 milyon 861 bin 82,63 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Goldex Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 395 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 13.352 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 6.589 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 primle 5.565 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 artışla 8.271 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 yükselerek 22.044 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,2092 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugünkü toplantısından güvercin kararlar çıkacağı beklentisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmeler ve Brexit konusundaki iyimserlikle pay piyasalarının pozitif bir seyir izlediğini ifade etti.
Bugün ECB'nin faiz kararının yanı sıra ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, Brexit konusuna ilişkin iki taraftan gelecek açıklamaların varlık fiyatlarını etkileyebileceğini söyledi.
ECB'nin bugünkü toplantıda faizlerde değişiklik yapması beklenmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) ve Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri'nde (TLTRO) yapacağı ayarlamalarla güvercin tutumunu devam ettireceği tahmin ediliyor. Analistler, PEPP'nin artırılabileceğini, ayrıca hem PEPP'nin hem de TLTRO'nun süresinin uzatılabileceğini belirtti.
ASYA BORSALARI GERİLEDİ
Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-119) vaka sayısındaki artış karşısında alınan önlemlerin ekonomik etkilerine yönelik endişelerle dün ABD'de borsalarında yaşanan düşüş, bugün Asya borsalarına taşındı.
Özellikle teknoloji şirketleri öncülüğünde düşüş yaşanan borsalarda, aşı çalışmalarına ilişkin pozitif haberler devam etse de henüz yaygınlaşma hızının yavaş kalması risk iştahını azalttı.
Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,02 düşüşle 3.370 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 azalarak 26.756 puandan günü kapatırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kazanarak 104,5 seviyelerine ulaştı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 azalışla 45.829 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 düşüşle 26.368 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 kayıpla 2.746 puanda seyrediyor.
BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,35 artışla 1.355,07 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,75 puan ve yüzde 0,35 değer kazanarak 1.355,07 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,11 ve holding endeksi yüzde 0,42 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 0,94 ile metal ana sanayi oldu.
Dün yüzde 0,78 değer kazanarak günü 1.350,32 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, böylece tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gün içinde 1.360,63 puanla da rekor seviyeyi gördü.
Analistler, sanayi hisselerindeki pozitif seyre dün banka hisselerinin de katılması ile BIST 100 endeksinin rekor seviyeye yükseldiğini, dolar bazında ise halen zirvesinin çok gerisinde ve emsallerine göre ucuz olduğunu söyledi.
Bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) kararlarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.360 seviyesinin önemli direnç, 1.320 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.
Bu arada, ECB'nin, bugünkü toplantıda faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) ve Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri'nde (TLTRO) yapacağı ayarlamalarla "güvercin" tutumunu devam ettireceği tahmin ediliyor.