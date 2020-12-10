0,99 faiz oranıyla 100.000 TL’ye kadar destek! Hyundai Kona, Tucson, i20, i10, Elentra fiyatları ne kadar?

Hyundai sıfır araç fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Araç firmalarından uygun fiyatlı kampanyalar sunulmaya devam ediyor. Hyundai başlattığı kampanyayla TUCSON modeli için 34.000 TL'ye varan nakit indirim fırsatı sunan firma, 100.000 TL'ye 15 ay %0,99 faiz oranları ile finansman desteği sağlıyor. İşte Hyundai araç fiyatları…
HYUNDAI SIFIR ARAÇ FİYAT LİSTESİ!
Hyundai i10
- 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli): 141.070 TL
- 1.0 MPI 5 İleri AMT Jump (Benzinli): 154.720 TL
- 1.2 MPI 5 İleri AMT Style (Benzinli): 159.460 TL
- 1.2 MPI 5 İleri AMT Style Çift Renk (Benzinli): 160.520 TL
- 1.2 MPI 5 İleri AMT Elite (Benzinli): 169.850 TL
- 1.2 MPI 5 İleri AMT Elite Çift Renk (Benzinli): 170.950 TL
Hyundai i20
- 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli): 166.000 TL
- 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Style (Benzinli): 184.000 TL
- 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Jump (Benzinli): 187.000 TL
- 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style (Benzinli): 195.000 TL
- 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style Design (Benzinli): 196.500 TL
- 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style Plus (Benzinli): 207.000 TL
- 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Elite (Benzinli): 214.000 TL
- 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Elite Plus (Benzinli): 231.000 TL
- 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli): 209.000 TL
- 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style Design (Benzinli): 210.500 TL
- 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style Plus (Benzinli): 221.000 TL
- 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Elite (Benzinli): 228.000 TL
- 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Elite Plus (Benzinli): 280.585 TL
- 1.0 T-GDI 48V 7 İleri DCT Style Plus (Benzinli): 226.000 TL
Hyundai Kona
- 1.0 T-GDI 6 ileri Düz Style (Benzinli): 198.300 TL
- 1.6 T-GDI 7 ileri Otomatik DCT Elite Smart Kırmızı SRF (Benzinli): 299.860 TL
- 1.6 CRDi 7 ileri Otomatik DCT Style (Dizel): 278.550 TL
- 1.6 CRDi 7 ileri Otomatik DCT Smart (Dizel): 300.140 TL
- 1.6 CRDi 7 İleri Otomatik DCT Elite Smart Kırmızı SRF (Dizel): 313.420 TL
Hyundai Tucson
- 1.6 T-GDI 7 İleri Otomatik DCT Power Edition 4x2 (Benzinli): 331.460 TL
- 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Smart 4x2 (Dizel): 379.740 TL
- 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite 4x2 (Dizel): 382.050 TL
- 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite Red 4x2 (Dizel): 386.050 TL
- 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT N Line 4x2 (Dizel): 416.000 TL
- 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite 4x4 (Dizel): 402.920 TL
- 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT N-Line Plus 4x4 (Dizel): 471.780 TL
- 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite Plus 4x4 (Dizel): 4743.770 TL