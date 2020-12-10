0,99 faiz oranıyla 100.000 TL’ye kadar destek! Hyundai Kona, Tucson, i20, i10, Elentra fiyatları ne kadar?

Hyundai sıfır araç fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Araç firmalarından uygun fiyatlı kampanyalar sunulmaya devam ediyor. Hyundai başlattığı kampanyayla TUCSON modeli için 34.000 TL'ye varan nakit indirim fırsatı sunan firma, 100.000 TL'ye 15 ay %0,99 faiz oranları ile finansman desteği sağlıyor. İşte Hyundai araç fiyatları…