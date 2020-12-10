10.000 TL GETİR, DUSTER'I GÖTÜR

Kampanya kapsamında minimum 10.000 TL peşinat tutarı yatıran müşterilerimize teslimatı Aralık ayında yapılacak tüm Duster versiyonları için fiyat sabitlemesi yapılabilecektir. Anahtar teslim fiyatından kalan bakiye tutar hariç, kampanyaya katılım koşulu olarak yatırılan peşinat tutarı ile Renault Finans'tan kullanılan kredinin toplamı minimum 50.000 TL olmalıdır.

Finansman kampanyaları anlaşmalı finans kuruluşunun şartlarına bağlıdır. Kampanyalı faiz oranları Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ile birlikte geçerlidir. Maxxi Koruma ürününün satın alınmadığı durumda, anlaşmalı finans kuruluşunun baz faiz oranı uygulanır. Finansman kampanyaları birleştirilemez. Kredi tahsis ücretleri kredi bedeline dahil değildir. Faiz oranı ve maliyet oranları, kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre değişmektedir.

Duster'ın karma CO2 salımı 107-156 g/km; yakıt tüketimi 4,0 – 8,7 l/100km aralığındadır. Model üzerinde gösterilen aksesuarlar farklılık gösterebilir. Kampanya, stoklarla sınırlı ve 31.12.2020 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir. MAİS, kampanya bitiş tarihini ve kapsamını değiştirme hakkını saklı tutar. İlgili kampanya, diğer kampanyalarla birleştirilemez. Ayrıntılı bilgi Dacia Yetkili Satıcılarında.