Bankalarda işi olanlar dikkat saatler bir anda değişti! Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle bazı bankalar çalışma saatlerinde farklılığa gittiğini duyurdu. Hafta içi banka şubelerinde işlem yapacak olan binlerce vatandaş koronavirüs salgını sebebiyle bankaların çalışma saatlerini merak ediyor. Bu bağlamda bankalar yeni çalışma saatlerini müşterilerine bilgi aldırma iletiyi yoluyla duyuruyor. Son olarak Halkbank ve İş Bankası SMS yoluyla şubelerde yeni çalışma saatlerini açıkladı.
BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ!
Koronavirüs salgını ile alakalı olarak alınan önlemler kapsamında bazı bankaların açılış saatleri ve kapanış saatleri değişti. Bankalar bilgi edindirme iletileri ve internet sitelerindeki duyurularıyla alıcılarına yaptıkları farklılık mevzusunda bilgi verdi. Peki, bankalar kaça kadar açık? İşte bankaların kapanış saatleri
HALKBANK'TAN YAPILAN AÇIKLAMA
Halkbank'ın geleneksel medya olmayan sosyal medya hesabından yapılan yeni açıklamada şöyle denildi:
"Değerli Alıcılarımız, tüm şubelerimiz 8 Aralık 2020 haysiyetiyle 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verecektir. Bankacılık işlemlerinizi dijital kanallarımızdan 7/24 reelleştirmeye devam edebilirsiniz. Sıhhatli günler dileriz.
FİNANSBANK
"Değerli Müşterimiz, Türkiye genelinde şubelerimiz 02/12/2020 tarihi itibariyla 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacaktır"
AKBANK
"Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz"
HALKBANK
"Değerli müşterimiz, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla, 08.12.2020 Sali gününden itibaren şube çalışma saatlerimiz 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 olacak şekilde değiştirilmiştir. Bankacılık işlemlerinizi internet şubesi, mobil bankacilik, dialog ve ATM gibi kanallarımızdan 7/24 gerçekleştirebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz."
DENİZBANK
"Sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak adına, şube çalışma saatlerimiz 2 Aralik 2020 itibariyle 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak değişmiştir"
YAPI KREDİ
"2 Aralık 2020 Çarşamba günü itibarıyla Türkiye genelindeki tüm şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz. Tüm şubelerimizde uyguladığımız yedekleme planımız ile bazı şubelerimizden geçici süre ile hizmet veremeyeceğiz"
GARANTİ BBVA
"Corona virüs tedbirleri kapsamında şubelerimiz 2 Aralık 2020 itibariyle 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet verecektir"
HSBC
"Corona virüs salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık Perşembe günü itibarıyla şubelerimizin çalışma saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak değişecektir"
TÜRKİYE İŞ BANKASI
"Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin, çalışanlarımız ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 2.12.2020 Çarşamba gününden itibaren saat 10.00-12:30 /13.30-16:00 olacak şekilde değiştirilmiştir"
ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
"Değerli müşterilerimiz, şubelerimiz 8 Aralık 2020 Salı gününden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verecektir. Bankacılık işlemlerinizi Ziraat Mobil'den ve İnternet Şubemizden 7/24 kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz."