"ALTIN FİYATLARI TEŞVİK BEKLENTİLERİNDEN BESLENİYOR"

Uzman isim, altın fiyatları mali teşvik beklentileri ile düştüğü seviyelerden tekrar yukarı yönlü hareket ettiğini ifade ederek, "Teşvik beklentilerinin etkisi net bir şekilde görünüyor ama önceki hareketlerle karşılaştırdığımız noktada ise dalga boyu daha düşük" dedi.

"ONS ALTIN 1800 DOLAR SEVİYESİNİN ÜZERİNDE TUTUNURSA YÜKSELİŞ BEKLENEBİLİR"

Altın fiyatları için teknik seviyelerin iyi takip edilmesi gerektiğini belirten Karabulut, "Ons altın fiyatları için 1800 dolar seviyesi 200 günlük üssel hareketli ortalamanın geçtiği noktalar. Bu seviyenin üzerinde tutunmaya devam etmesiyle tekrardan yükseliş hareketi beklenebilir" dedi.