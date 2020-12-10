ALTIN DÜŞECEK Mİ, DÜŞER Mİ?

InvestAZ Yatırım, altın fiyatlarındaki son duruma ilişkin olarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gram tarafını değerlendirmeden önce dolar kuruna da değinmek gerek. Ekonomide atılan normalleşme adımlarının ardından TL üzerindeki baskı nispeten azaldı. Ancak tam anlamıyla güçlü bir TL'den bahsetmek zor. Açıklanan son enflasyon verilerinin yüksek çıkması 24 Aralık TCMB toplantısına dair yeni bir artırım beklentisi oluşturuyor gibi. Eğer TCMB yeni bir artırım daha yaparsa TL'de kuvvetli bir seyir görebiliriz. Özellikle 7.75 TL seviyesi çok kritik gözüküyor. Son dönemde kurdaki her düşüş 7.75 TL seviyesinde sonlandı ve alımlar gördük. Bu nedenle TL'de iyimserliğin artması için 7.75 TL'nin kırılması gerekiyor. Aksi durumda 7.90 TL ve 8.05 TL seviyeleri izlenebilir."

ALTIN NEDİR?

Altın geçmişten günümüze kadar insanların kullandığı değerli metallerin başında yer alır. Bozulmaması, parıldaması ve az bulunur olması sebebiyle her dönemde talep edilen bir metal olmuştur. Aslında altın doğada oldukça yaygın bulunur fakat yüzde oranlarının çok düşük bulunması sebebiyle, verimli işletmeciliğe uygun lokasyonlara nadir rastlanır.

Altın Birincil yataklar ve ikincil yataklar olarak ikiye ayrılır. Birincil yataklar genelde kuvars bakımından zengin kayalardan meydana gelmektedir. Bu kayalar, gümüş ve altın tellürürlerin (silvanit, kadaverit, krennerit, petzit, vb.) yanı sıra, çeşitli sülfürler (pirit, blend, stibit, galen, vb.) de içerir. İkincil yataklar birincil yatakların aşınmasından kaynaklanan alüvyon kökenli çökellerdir ve boyları milimetrenin 1/100 ünü geçmeyen altın tanecikleri, yoğunlukları nedeniyle toplaşarak, 25-30 kilogramlık kütleler oluşturabilir.