Altın maliyetlerinin ons üzerinden devamlı hareketli olması ve yükselişe devam etmesi yatırım yapanları ve yatırım yapmak için altın alanları yeni alımlara teşvik ediyor. Altının son senelerdeki artış oranının son zamanlarda tarihi seviyeye çıkmasının ardından altına yatırım yapmak isteyenler şu an aralık ayı hangi banka altın faiz oranlarının fazla veriyor araştırmasına başladı. Aralık ayında altın maliyetlerinin çıkmasının ardından aralık ayında hangi banka altın hesabı faiz oranı yüksek araştırması yapılmaya başlandı. Sizler için aralık ayı altın hesabında azami faiz veren bankaları listeledik.
2020 ARALIK ALTIN HESABINDA EN YÜKSEK FAİZ VEREN BANKALAR
Birçok Fed uzmanı altına yatırımın uzun vadede kar sağlayacağından hemfikir. Türkiye vatandaşları da geleneksel olarak altına yatırım yapmayı seven ve altını güvenli bulan vatandaşlar olduğu için pandemi döneminde de birikim aracı olarak altını seçti. Kıymetli metallerin değerlendiği bu dönemde sadece altın değil; gümüş ve bakır da yatırımcısına kazandırmaya başladı. Odeabank, ING Bank ve Burgan Bank'ın altın hesapları şu an çok kazandırıyor. Peki en çok kazandıran altın hesabı hangisi? Altın almak isteyen ve altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar için en güncel altın hesabı faiz oranlarını hazırladık. İşte bankaların en yüksek faiz oranı veren altın hesabı ve altın hesabında komisyon ücreti almayan bankalar listesi!
ALTIN HESABINA EN YÜKSEK FAİZ VEREN İLK 3 BANKA
Burgan Bank aralık ayı altın hesabı faiz oranı: yüzde 16.00
Odeabank aralık ayı altın hesabı faiz oranı: yüzde 16.00
ING Bank aralık ayı altın hesabı faiz oranı: yüzde 16.00
ENPARA ALTIN HESABI
Altına yatırım yapmak isteyenlerin Aralık'ta en iyi altın faizi veren bankalar sorusu için araştırmalarımız devam ediyor. QNB Finansbank'ın uygulaması olan ve internet bankacılık hizmetlerinde çok kolaylık sağlayan enpara altın hesabı için de karşımıza çıkıyor. Enpara altın hesabı diğer bankalara oranla oldukça uygun fiyat oranları sunarak, altın hesabı olan müşterilerine kazandırmaya devam ediyor. Altın hesabı olanların a-sat yaptığında kesilen komisyon oranları ve makas fiyatlarının da çok uygun olduğu Enpara altın hesabı müşterileri tarafından çok cazip bir hesap olarak değerlendiriliyor.
TÜRKİYE FİNANS - TFX TARGET UYGULAMASI İLE EN KARLI ALTIN HESABI
Türkiye Finans Bankası'nın haftanın 5 günü 24 saat boyunca altın al sat işlemi hizmeti veren bir banka.Banka bu hizmetini TFX Target isimli uygulama ile sağlıyor. TFX Target uygulaması diğer bankalarla karşılaştırıldığında makas aralığı oldukça düşük bir uygulama. Türkiye Finans Bankası'nın TFX Target uygulaması ile eş zamanlı hizmet vermesi ile para aktarımı gibi sebeplerden zaman kaybetmiyorsunuz. TFX Target uygulamasının en güzel özelliklerinden birisi de, belirlediğiniz bir miktar gram altın için fiyat aralığı girdiğinizde, altın o fiyatın altına düşmesi durumunda sistem tarafından otomatik olarak al-sat işlemi yapıyor. Bu da altın hesabını çok fazla takip edemeyen, yoğun çalışan yatırımcılar tarafından çok sevilen bir altın hesabı.
VAKIFBANK ALTIN HESABI
Altına yatırım yapmak isteyenlerin en çok tercih ettiği bankalardan birisi de Vakıfbank'tır. Vakıfbank müşterilerine "Altın Çağı" hesabı ile hizmet veriyor. Vakıfbank altın çağı hesabı ile müşterilerine düzenli al-sat talimat hizmetleri sunarken aynı zamanda altın işlemleri için ekstra komisyon vs. ücreti almıyor. Altın hesabında komisyon ücreti kesmeyen bankalar listemizde Vakıfbank'ta bulunuyor.
ZİRAAT BANKASI ALTIN HESABI
Altın birikimini yastık altında tutmayı alışkanlık haline getiren kişilerin yeni bankalara güvenmeyerek tercih ettiği Türkiye'nin en köklü eski bankalarından birisi olan Ziraat Bankası'nın altın hesabı en fazla tercih edilen bankalar listesinde ikinci sırada. Ziraat Bankası'nın hem vadeli hem de vadesiz altın hesabı var ve altına yatırım yapmak için altın satın alan müşterilerinden komisyon ücreti talep etmiyor. Bu yönden karlı olacağınız Ziraat Bankası sadece altın al-sat yaparken komisyon alıyor.
ALTIN HESABI NEDİR?
Altın hesabı, bankaların yatırımcıların altın tasarruflarını gerek fiziki gerekse altın birikimi oluşturmaları için açılan hesaba denir. Geleneksel yatırımcılar kadar küresel piyasaların da gözde yatırım modelleri arasında altın hesabı bulunmaktadır.
Geleneksel yatırımcılar tasarruf olarak gördükleri ziynet eşyası, platin, gümüş, cumhuriyet, çeyrek gibi kuyum olarak kabul edilen işlenmiş altınlar da dahil olmak üzere her türlü ziynet ile "altın hesabı" açılabiliyor.
ALTIN HESAPLARI NASIL AÇILIYOR?
Bankalar genelde tüm şubelerinde her mesai saatinde her zaman altın eksperleri bulundurmuyorlar. Genelde bankanın altın eksperleri bankanın ilan ettiği gün, saat ve yerlerde altın hesabı açmak isteyen yatırımcıların altınlarına değer biçiyorlar. Altın hesabı yatırımcısının Bilezik, kolye, yüzük, cumhuriyet, çeyrek vs çeşitlerdeki altınlarınızın değerini belirleyerek karşılığı kadar bir altın hesabı oluşturuluyor. Altın hesabı sunan bankalar açtıkları altın hesabı için ayrıca faiz imkanı da sunuyorlar. Yatırımcı altın olarak birikimlerini saklarken altının toplam değeri üzerinden faiz geliri de elde ediyorlar
Bankaların sundukları altın hesabı hizmetleri fiziki altın hesapları ile de sınırlı kalmıyor. Altının fiyat hareketlerine bağlı altın fon hesapları, altın birikim hesapları, altın tasarruf hesapları gibi çok çeşitlik gösteriyor. Sonuçta yatırımcının tercihlerine uygun olarak altın hesabı başlığı altında çeşitli modellerde altın hesapları açılıyor.