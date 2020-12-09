Merakla beklenen rapor tamamlandı! 2020'de kiralık ve satılık evlerde...

3- 500 BİN TL'DEN UCUZLAR AVANTAJLI

Konutlardaki amortisman sürelerine değinen Büyükduman, "Ekonomik anlamda salgının olumsuz etkisini azaltmak üzere başlatılan düşük faizli konut kredisi kampanyalarının, 600 bin TL değerine kadar olan konutların fiyatını yukarıya çekerek, kira çarpanlarının artmasına neden olduğu görünüyor. İstanbul'da 600 bin TL'nin üzerindeki konutlarda ise kira çarpanı düştü. Haziran ve ağustos aylarındaki 750 bin TL'ye kadar kullanılan kredilere, düşük faizli konut kredisi uygulanması bu durumda etkili" dedi. Konut yatırımı yapacaklara tavsiyede bulunan Büyükduman, "Kira geri dönüşüne baktığımız zaman, 500 bin TL'ye kadar konutları yatırımlık olarak değerlendirebiliriz. Kira çarpanları, konutların değerine bağlı olarak artıyor. İstanbul'un çeperlerinden, merkezi semtlere doğru gidildikçe konut fiyatları arttığından, merkezi semtlerde kira çarpanları da yükseliş gösteriyor. Yatırım yapılırken bunlar göz önünde bulundurulmalı" dedi.