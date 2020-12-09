Bakanlıktan hayvancılığa dev destek!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenecek illerde 2020-2022 döneminde arıcılık, kaz ile hindi yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar teşvik edilecek.





Konuya ilişkin Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, "Arı Yetiştiricileri Birliğine veya Bal Üreticileri Birliğine üye, başvuru tarihi itibariyle en az üç yıldır AKS'ye kayıtlı, 50 ve üzeri arılı kovan varlığına sahip ve arı ürünleri üretimi yapacak üreticilere arı ürünleri üretiminde kullanılacak makine, alet, ekipman ve seyyar arıcı barakası alımına yüzde 50 hibe desteği, bin adet kapasiteli damızlık kaz, 500 adet kapasiteli ticari kaz veya bin adet kapasiteli ticari hindi işletmelerine yeni kümes ve kuluçkahane inşaatı, makine, alet ve ekipman alımı için, ticari kaz ve hindi işletmelerinde ise yeni kümes yapımı, makine, alet ve ekipman alımına yüzde 75 hibe desteği verilecektir." denildi.