2 KITA, 2 DENİZ VE 5 ÜLKEYİ GEÇECEK

Türkiye'den yola çıkan tren, Gürcistan, Azerbaycan ve Kazakistan'ı geçerek Çin'in Xi'an şehrine ulaşacak. Türkiye'de 2 bin 323 kilometre yol kateden tren, Gürcistan'da 220, Azerbaycan'da 430, Hazar Denizi'nde 420, Kazakistan'da 3 bin 200, Çin'de ise 2 bin 100 kilometre yol gidecek. 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülkeyi geçecek olan tren, 12 günde Çin'e ulaşacak.