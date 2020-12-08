Türkiye'den Çin'e gitmek üzere 4 Aralık'ta İstanbul'dan yola çıkan ilk ihracat treni, Gürcistan'a ulaştı.
Türkiye'den Çin'e doğru hareket eden ilk ihracat treni 4 Aralık'ta İstanbul'dan uğurlanmıştı. 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 12 günde Çin'e ulaştırması planlanan tren, bugün akşam saatlerinde yurt dışına çıkmak için son durak olan Kars Tren Garı'na geldi.
Gümrük işlemleri tamamlanan tren, Kars'tan hareket ederek Ahılkelek üzerinden yerel saatle 22.30'da Gürcistan'ın Kartsakhi tren istasyonuna ulaştı.
2 KITA, 2 DENİZ VE 5 ÜLKEYİ GEÇECEK
Türkiye'den yola çıkan tren, Gürcistan, Azerbaycan ve Kazakistan'ı geçerek Çin'in Xi'an şehrine ulaşacak. Türkiye'de 2 bin 323 kilometre yol kateden tren, Gürcistan'da 220, Azerbaycan'da 430, Hazar Denizi'nde 420, Kazakistan'da 3 bin 200, Çin'de ise 2 bin 100 kilometre yol gidecek. 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülkeyi geçecek olan tren, 12 günde Çin'e ulaşacak.