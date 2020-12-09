"Az önce uçak (Bayraktar TB2 İHA) görevden döndü, indi. Dün de inmişti… Toplamda şu anda 1045 saat olması lazım. Muhtemelen herkes, benim gibi her kalkış ve her iniş öncesi, uçak havadayken hop oturup hop kalktı. Ben kendime şöyle bir söz vermiştim; havada ilk 1000 saat dolana kadar uçağın başından ayrılmayacağım. Görev yerini, nöbet mahallini terk etmemek için kesin emir almış ve yer kontrol istasyonuna zincirlenmiş bir nefer gibi, uçağın havada görev yaptığı 1000 saati tamamlayıncaya dek, yer istasyonundan 100 metre uzağa hiç ayrılmadım.

Şükür, hava aracının kumandasına geçmemi gerektirecek teknik bir arıza, acil bir durum, ciddi bir kaza bela da olmadı. Dün, envantere girdi dediler. İnşallah girmiştir. Girebildiyse ilk defa tasarımıyla, yazılımıyla, elektroniğiyle kısacası tüm kritik sistemleri ile milli bir taktik insansız hava aracı mini İHA'lardan sonra envantere girmiş olacak. Kendi semamızda kendi Bayrağımız, Al Bayrağımız inşallah özgürce, hür olarak milyonlarca saat uçacak, görev yapacak. Artık ben de hürüm, o da hür…"