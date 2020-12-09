Piyasalarda hareketli seyir devam ederken dolar ve euroda inişli çıkış bir grafik görülüyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,8180 liradan, avro 9,4860 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8210 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4870 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte döviz kurlarında son gelişmeler
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 468 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 468 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 465 bin lirayı, en yüksek ise 469 bin 560 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 468 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 651 milyon 137 bin 944,29 lira, işlem miktarı ise 1.401,37 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 652 milyon 478 bin 349,54 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 artışla 396 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,1 değer kazancıyla 13.433 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 6.600 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 primle 5.596 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 artışla 8.283 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 yükselerek 22.205 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1,2128 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, Avrupa borsalarının, ABD'de gündeme gelen teşvik paketi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmeler ve Brexit konusundaki iyimserlikle pozitif bir seyir izlediğini ifade etti.
Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin, Brexit'in nasıl uygulanacağına dair prensipler konusunda anlaşmaya vardığı haberleri sonrası AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, bugün Brüksel'deki toplantısının takip edileceğini bildiren analistler, yarınki Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı öncesinde piyasalardaki pozitif görünümün devam edebileceğini söyledi.
ASYA BORSALARI ÇİN HARİÇ YÜKSELDİ
Asya borsalarında pozitif bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.
Ekonomiyi destekleme paketleri konusunda ABD'den gelen haberler piyasaları desteklemeye devam ederken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının İngiltere'de uygulanmaya başlanması da yatırımcı risk iştahını artırdı.
Çin'de bugün açıklanan verilere göre, enflasyon kasımda aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 0,5 geriledi. Açıklanan verilerin ülkenin 2009'dan bu yana ilk kez deflasyona düştüğüne işaret etmesi sonrası Şanghay bileşik endeksi kapanışta yüzde 1,1 azalarak 3.372 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 artarak 26.818 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 104,2 seviyelerine yükseldi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 artışla 46.033 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 yükselişle 26.488 puanda seyrediyor. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 2 primle 2.755 puandan kapandı.
ALTIN VE PETROL FİYATLARI YATAY
ABD'ye yeni teşvik paketi üzerinde anlaşma sağlanmasına ilişkin somut adımların atılamaması üzerine, dolar üzerindeki baskıların hafiflemesi altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketleri frenledi.
Aşı iyimserliğiyle biraz toparlanan petrol fiyatları ise, yeni kısıtlama önlemleri ve ABD ile Çin arasındaki sürtüşmelerin etkisiyle yatay hareket ediyor.
ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi'nin (EIA) Kısa Vadeli Enerji Görünümü raporunda 2021 yılı için Brent petrolde ortalama fiyatı 49 dolar/varil olarak öngördü.
Ünlü Menkul Değerler analizinde, "Ons altın kazanımlarını korumaya çalışıyor" denildi ve eklendi:
"Her ne kadar ABD Gıda ve İlaç Yönetimi'nin (FDA) 10 Aralık'ta aşı ile ilgili vereceği karar değerli metaller açısından önemli bir risk yaratsa da korona virüs vaka sayılarının hızlı bir şekilde artmaya devam etmesi ve bunun yeni kısıtlamaları beraberinde getirmesi ons altının önemli oranda momentum kazanmasını sağladı."
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.31 düşüşle 48.70 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.22 düşüşle 45.70 dolar,
- altın yüzde 0.50 düşüşle 1,861.36 dolar,
- gümüş yüzde 0.87 düşüşle 24.35 dolar,
- bakır yüzde 0.12 düşüşle 7,710.50 dolar,
- platin yüzde 0.15 artışla 1,030.82 dolar,
- paladyum yüzde 0.11 artışlae 2,321.41 dolar düzeyindeydi.