Piyasalarda hareketli seyir devam ederken dolar ve euroda inişli çıkış bir grafik görülüyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,8180 liradan, avro 9,4860 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8210 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4870 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte döviz kurlarında son gelişmeler

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?