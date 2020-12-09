Koronavirüs sebebiyle sıfır vasıtaların üretilememesi sebebiyle vasıta sahibi olmak isteyenler ikinci el otomobile yöneldi. Ticaret Bakanlığı, gümrük ya da diğer sorunlarla el koyduğu araçları, internet üzerinden e-ihale usulüyle satmaya devam ediyor. Şu sıralar satılık araçlar listesini sık sık yenileyen bakanlık, binek otomobil ve ticari araçları, piyasa değerinin çok daha altından ihaleye veriyor. Siteye son eklenen araçlar arasında ise neredeyse klasik hale gelmiş otomobillerle otobüsler yer alıyor. E-ihale nedir? E-ihale girişi nasıl yapılır? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ticaret Bakanlığı gümrüğe takılan yüzlerce aracın e-ihale yöntemiyle satışa sunulacağını duyurmasının ardından e-ihale'ye ziyaret arttı.
Ticaret Bakanlığı gümrüklerde el konulan otomobilleri ekonomiye kazandırmak için e-ihale sistemiyle satışa sunuyor. İhale sonucunda piyasa fiyatının altında elde edilen otomobiller gerekli işlemlerin yapılmasının ardından trafiğe çıkarılıyor.
1998 model Land Rover Discovery
Aracın piyasa fiyatı: 43 bin 200 TL
İhale başlangıç bedeli: 32 bin 400 TL
2015 model Audi A6
Aracın piyasa fiyatı: 225 bin TL
İhale başlangıç bedeli: 168 bin 750 TL
2010 model Ford Mustang
Aracın piyasa fiyatı: 500 bin TL
İhale başlangıç bedeli: 375 bin TL
1985 model Pontiac Trans AM
Aracın piyasa fiyatı: 540 bin TL
İhale başlangıç bedeli: 405 bin TL
2013 model Jeep Grand Cherokee
Aracın piyasa fiyatı: 450 bin TL
İhale başlangıç bedeli: 337 bin 500 TL
İşte ihalede satılan araçlar
Hummer
İhale başlangıç tutarı: 300 bin lira
Lincoln Limuzin
İhale başlangıç tutarı: 300 bin lira
Mercedes C220 CDI
İhale başlangıç tutarı: 150 bin lira
Peugeot 407 SW
İhale başlangıç tutarı: 60 bin lira
Audi A4
İhale başlangıç tutarı: 82 bin 500 lira
Opel Vectra
İhale başlangıç tutarı: 16 bin 875 lira
Peugeot Partner
İhale başlangıç tutarı: 12 bin lira
E-İHALE GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
www.eihale.gov.tr adresi üzerinden, Üye ol butonu yardımıyla sisteme girişte kullanacağınız kullanıcınızı oluşturarak E-İhale sistemini kullanmaya başlayabilirsiniz.
E-devlet üzerinden de TC Kimlik numaranızı ve şifrenizi girerek sisteme giriş yapabilirsiniz.
İhale başlangıç bedeli araçlar için satışa esas bedelin yüzde 75'idir.
İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor.
Beğenilen arabanın ekspertiz raporuna bakmayı ya da görme imkanı varsa arabayı gidip görmenizde fayda var.
E-İHALE NEDİR?
E-İhale, Elektronik İhale veya Online İhale sistemi B2B alanında kullanılan bir satınalma yöntemidir. Bir Alıcı şirketin ve ona mal veya hizmet satmak isteyen birden çok şirketin olduğu durumlarda kullanılır.
600 binin üzerinde kullanıcısı bulunan e-ihale sistemiyle 2014'ten bugüne kadar Türkiye'de 26 bin 486 araç ve 13 bin 522 eşya satıldı. Sistem hakkında bilgi veren Erenköy Tasfiye İşletme Müdürü Gülten Kılınç, "Ticaret Bakanlığı'na bağ olarak Türkiye çapında Tasfiye İşletme Müdürlükleri olarak gümrükte kalan malların tasfiye ve satışını yapmak üzere tüm malların eşya ve araçların ekonomiye kazandırılmak için kurulmuş bir kuruluşuz. Gümrükte kalan tasfiyelik eşya ve araçların en etkin ve ulaşılabilir boyutta yapılabilecek bir modeldir e-ihale sistemi.
E-ihale, eihale.gov.tr sitesinden, mobil uygulamadan ve e-devletten rahatlıkla girilebilinir. eihale.gov.tr adresinden gerçek ve tüzel kişiler Türkiye'de yerleşik olarak ücretsiz üyelik yapabilirler" dedi.
İŞTE İHALE LİNKLERİ
https://www.turkiye.gov.tr/gtb-e-ihale
https://risk.ticaret.gov.tr/e-ihale/eihale-uyelik-belgeleri
https://www.eihale.gov.tr/