



Enerji açısından değerlendirecek olursak Azerbaycan'dan çıkan doğal gaz ve petrol Batı'ya ve Türkiye'ye ulaştırılması noktasında Ermenistan'ın tutumu noktasında daha kısa güzergahlar kullanılamadı Gürcistan'a mahkum olduk. Şimdi yeni bir durum açılıyor. Artık kara yoluyla bağlanmış oluyor. Balkanlardan itibaren Çin'e kadar giden bir kara yolu sağlanmış olacak.

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