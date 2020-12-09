ŞOK 9 Aralık aktüel kataloğu ürünlerindeki indirimler merak ediliyor. ŞOK'ta bu hafta satışa sunulan ürünler arasında Huawei Matebook D14 FHD Notebook, Epson L1110 Ecotank Yazıcı, Denver 10.1" Tablet, Soft Shell Mont, Çift Kişilik Flanel (Pazen) Nevresim Takımı, Finish Hepsi Bir Arada Tablet 30'lu, Duru Fresh Sensations/Natural Olive Banyo Sabunu, First Class Erkek Deodorant ve Gliss Şampuan çeşitlerindeki fırsatlar dikkat çekti.

ŞOK 9 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU

Matebook D14 FHD Notebook

• 14" FullHD IPS FullView Ekran

• USB-A 3.0x1, USB-A 2.0x2

• USB-Cx1, HDMIx1

• 3.5 mm ikisi bir arada kulaklık ve mikrofon jakı 1 adet