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    • Ekonomi
    • 09.12.2020 18:50
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    • 09.12.2020 18:50
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    fırsatları raflarda yerini alıyor! İşte 'ta haftanın ürün listesi

    ile bugün onlarca ürün raflarda firma tarafından müşterilerinin beğenisine sunuldu. Temizlik ve teknoloji ürünlerinin ön planda yer aldığı kataloğda Duru Fresh Sensations/Natural Olive Banyo Sabunu, Epson L1110 Ecotank Yazıcı, Denver 10.1" Tablet ürünleri dikkat çekiyor. İşte 'ta haftanın ürün listesi

    ŞOK 9 Aralık aktüel kataloğu fırsatları satışa sunuldu!

    ŞOK 9 Aralık aktüel kataloğu ürünlerindeki indirimler merak ediliyor. ŞOK'ta bu hafta satışa sunulan ürünler arasında Huawei Matebook D14 FHD Notebook, Epson L1110 Ecotank Yazıcı, Denver 10.1" Tablet, Soft Shell Mont, Çift Kişilik Flanel (Pazen) Nevresim Takımı, Finish Hepsi Bir Arada Tablet 30'lu, Duru Fresh Sensations/Natural Olive Banyo Sabunu, First Class Erkek Deodorant ve Gliss Şampuan çeşitlerindeki fırsatlar dikkat çekti.

    ŞOK 9 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU

    Matebook D14 FHD Notebook
    • 14" FullHD IPS FullView Ekran
    • USB-A 3.0x1, USB-A 2.0x2
    • USB-Cx1, HDMIx1
    • 3.5 mm ikisi bir arada kulaklık ve mikrofon jakı 1 adet

    10.1" Tablet
    • 1024x600px Çözünürlüklü 10.1" Kapasitif Ekran
    • 1.2 Ghz Quad-Core İşlemci • 1 GB DDR3 Ram
    • 16 GB Dahili Hafıza • WI-FI 802.11 b/g/n Bağlantı
    • 0.3mp Ön Kamera + 2mp Arka Kamera

    Soft Shell Mont
    • Dayanıklı, su ve rüzgar geçirmez esnek kumaş
    • 2 adet PVC kaplamalı fermuarlı dış cep
    • 2 adet astarlı iç cep
    • Rahat kalıp - sıcak ve konforlu kullanım
    • S-M, L-XL bedenlerde

    French Press 350 ml
    • Kolay temizlenebilir
    • Bulaşık makinesinde yıkanabilir

    Emaye Kek Kalıbı
    • Kek kalıbı 29 cm
    • Tart kalıbı 30 cm

    Finish Hepsi Bir Arada Tablet 30'lu

    Bref Aktif Klozet Bloğu
    • Çam 2'li
    • Okyanus 2'li

    Makyaj Çantası Çeşitleri
    • Farklı renk ve desenlerde

    Gliss Şampuan Çeşitleri
    500 ml

    Nestle Çikolata
    65 gr
    • Antep fıstıklı
    • Antep fıstıklı bitter
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    Haberler Ekonomi ŞOK 9 Aralık aktüel kataloğu fırsatları raflarda yerini alıyor! İşte ŞOK'ta haftanın ürün listesi