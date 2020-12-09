ŞOK 9 Aralık aktüel kataloğu ürünlerindeki indirimler merak ediliyor. ŞOK'ta bu hafta satışa sunulan ürünler arasında Huawei Matebook D14 FHD Notebook, Epson L1110 Ecotank Yazıcı, Denver 10.1" Tablet, Soft Shell Mont, Çift Kişilik Flanel (Pazen) Nevresim Takımı, Finish Hepsi Bir Arada Tablet 30'lu, Duru Fresh Sensations/Natural Olive Banyo Sabunu, First Class Erkek Deodorant ve Gliss Şampuan çeşitlerindeki fırsatlar dikkat çekti.
ŞOK 9 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU
Matebook D14 FHD Notebook
• 14" FullHD IPS FullView Ekran
• USB-A 3.0x1, USB-A 2.0x2
• USB-Cx1, HDMIx1
• 3.5 mm ikisi bir arada kulaklık ve mikrofon jakı 1 adet
10.1" Tablet
• 1024x600px Çözünürlüklü 10.1" Kapasitif Ekran
• 1.2 Ghz Quad-Core İşlemci • 1 GB DDR3 Ram
• 16 GB Dahili Hafıza • WI-FI 802.11 b/g/n Bağlantı
• 0.3mp Ön Kamera + 2mp Arka Kamera
Soft Shell Mont
• Dayanıklı, su ve rüzgar geçirmez esnek kumaş
• 2 adet PVC kaplamalı fermuarlı dış cep
• 2 adet astarlı iç cep
• Rahat kalıp - sıcak ve konforlu kullanım
• S-M, L-XL bedenlerde
French Press 350 ml
• Kolay temizlenebilir
• Bulaşık makinesinde yıkanabilir
Emaye Kek Kalıbı
• Kek kalıbı 29 cm
• Tart kalıbı 30 cm
Finish Hepsi Bir Arada Tablet 30'lu
Bref Aktif Klozet Bloğu
• Çam 2'li
• Okyanus 2'li
Makyaj Çantası Çeşitleri
• Farklı renk ve desenlerde
Gliss Şampuan Çeşitleri
500 ml
Nestle Çikolata
65 gr
• Antep fıstıklı
• Antep fıstıklı bitter