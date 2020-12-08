Yabancı yatırımcı rotayı Türkiye'ye çevirdi! Borsada net 1 milyar dolarlık alım

YABANCILARIN KASIMDA BANKA HİSSELERİNE İLGİSİNİN ARTTIĞI GÖRÜLDÜ

Garanti Bankası, 366,2 milyon dolarla kasımda yabancı yatırımcıların en fazla tercih ettiği hisse senedi oldu. Yabancı yatırımcıların en fazla satış yaptığı pay piyasaları sıralamasında ise Turkcell, 118,2 milyon dolarla ilk sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde yabancı yatırımcıların en fazla alım yaptığı hisse senetlerinde Garanti Bankası'nı, 118,9 milyon dolar ile Akbank, 115 milyon dolar ile Tüpraş, 92,3 milyon dolar ile Koç Holding ve 69,1 milyon dolar ile Türk Hava Yolları izledi.

Yabancı yatırımcılar tarafından Turkcell'in ardından kasımda en fazla satışı yapılan hisse senetleri ise 28,5 milyon dolar ile Migros, 23,3 milyon dolar ile Koza Altın, 16,8 milyon dolar ile Anadolu Efes ve 14,2 milyon dolar ile Ülker Bisküvi oldu.