DONANIM ÖZELLİKLERİ

Türkiye'de Şubat 2021'de teslimatları başlayacak olan yeni Volvo S60; panoramik açılır cam tavan, anahtarsız kullanım ve temassız açılır bagaj kapağı, gerçek deri döşemeler, elektrikli ve hafızalı sürücü koltuğu, elektrikli yolcu koltuğu, 18'' alaşım jantlar, LED farlar, arka kamera, kristal vites topuzu, çarpışma önleme destek sistemleri ve şerit koruma asistanı gibi donanım ve özellikleriyle dikkat çekecek.