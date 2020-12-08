



TCDD Taşımacılık A.Ş ve resmi forwarder firması olan Pasifik Eurasia işbirliği ile ilerletilecek tren, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 12 günde Çin' e ulaştıracak. Bu ihracat treni, önümüzdeki dönemde Marmaray' ın, BTK Demiryolu Hattı ve Orta Koridor' un tam kapasite ile işletilmesi için çok önemli bir adım olarak yerini alacak. Bu taşımalarla ulaşım maliyetleri ve süresi önemli oranda azalacak, hem ülkemizin hem sanayicimizin rekabet gücü artacak. Ayrıca Türkiye Asya-Avrupa arasındaki transit taşımacılığın da merkezi haline gelecek. Diğer taraftan, Çin'den hareket eden ve Türkiye yönüne doğru gelmekte olan diğer trenimiz ile ilk ihracat treninin Azerbaycan topraklarında karşılanması öngörülmekte...