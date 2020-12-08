YÜZDELİK DİLİM İLE TAŞERON İŞÇİLERE YENİ ZAM

Yüzdelik dilim düzenlemesi taşeron işçilerin kadroya alınmadan önceki maaşlarına göre yapılacak. Taşeron işçiler kadroya alınmadan önce ne kadar maaş alıyorlarsa maaşlar o dönemki asgari ücrete göre oranlanacak. Şuan ki maaşlarda o orana göre yeniden belirlenecek. Ancak tüm bunların olabilmesi için Çalışma Bakanlığı'nın onay vermesi gerekiyor.

MAAŞ DÜZENLEMESİ

1 milyona yakın 4/D'li işçi, bu düzenleme sonrası bir de seyyanen maaş zammı bekliyor. Enflasyona ezilen maaşlara en az 1000 TL zam isteniyor.