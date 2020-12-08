İTHALAT MİKTAR OLARAK YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI

İnşaat malzemeleri sanayi ithalatı miktar olarak ekim ayında geçen yılın ekim ayına göre yüzde 17,9 arttı ve 249,7 bin ton oldu.

Ekim ayı ithalatı miktar olarak yılın en yüksek aylık ithalatı oldu. İnşaat malzemeleri sanayi ithalatı değer olarak ekim ayında 623 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece inşaat malzemeleri ekim ayı ithalatı değer olarak 2020 yılının en yüksek ikinci aylık ithalatı oldu.

İnşaat malzemeleri ithalat ortalama birim fiyatı ekim ayında 2,50 dolar/kg seviyesine düştü. Eylül ayında artan ithalat birim fiyatı ekim ayında geriledi. 2019 yılı ekim ayında ise aylık ithalat birim fiyatı 2,76 dolar/kg'dı.