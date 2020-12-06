Hazine ve Maliye yeni Bakanı Lütfü Elvan'dan taşeron işçiler ile ilgili bir talimat geldi. Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçiler için kasım ayında yapılan değerlendirmelerde enflasyon oranlarının yüzde 12 bandında olması durumuna göre maaş zam oranları ele aldındı. Ancak son evrilerin açıklanmasının ardından taşeron işçilerin maaş zam oranlarına ilişkin beklentiler yükseldi. 4/D personellerinin mali ve sosyal hakları ise o dönem Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan toplu iş sözleşmesi kapsamında duyuruldu. Taşeron işçilerin hangi oranda zam alacaklarından ikramiye ve prim ödemeleri ile diğer haklarına ilşikin detaylar bu sözleşmede yer almıştı.