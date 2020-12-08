ŞOK aktüel ürünler kataloğu 9-15 Aralık 2020! ŞOK haftanın fırsatlarında neler var?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 9-15 Aralık 2020 merakla ve heyecanla bekleniyordu, yayınlandı. Evinizin ihtiyaçlarını uygun fiyata satışa sunan ŞOK marketler zinciri en çok ziyaret edilen mağazalar arasında yer alıyor. Deterjandan gıdaya, kişisel bakımdan teknolojiye kadar pek çok üründe uygun fiyat sunuyor. Peki ŞOK haftanın fırsatlarında neler var? Özellikle laptop kampanyası oldukça dikkat çekiyor