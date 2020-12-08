Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 08.12.2020 13:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.12.2020 13:20
    ABONE OL

    ! haftanın fırsatlarında neler var?

    yayınlandı ve vatandaş tarafından hemen incelenmeye başlandı. Her hafta yakından takip edilen marketler birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri uygun fiyata satışa sunuyor. Peki bu Çarşamba başlayan ŞOK haftanın fırsatlarında neler var? Yarın erken saatte markete giderek ihtiyaçlarını almak isteyen vatandaşlar nu inceleyerek stoklarla sınırlı olan ürünlerden alacaklarının listesini yapıyor. Güncel kataloğa haberimizden ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    ŞOK aktüel ürünler kataloğu 9-15 Aralık 2020! ŞOK haftanın fırsatlarında neler var?

    ŞOK aktüel ürünler kataloğu 9-15 Aralık 2020 merakla ve heyecanla bekleniyordu, yayınlandı. Evinizin ihtiyaçlarını uygun fiyata satışa sunan ŞOK marketler zinciri en çok ziyaret edilen mağazalar arasında yer alıyor. Deterjandan gıdaya, kişisel bakımdan teknolojiye kadar pek çok üründe uygun fiyat sunuyor. Peki ŞOK haftanın fırsatlarında neler var? Özellikle laptop kampanyası oldukça dikkat çekiyor

    ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 9-15 ARALIK 2020

    Deterjanlarda kampanyalar

    Şampuanlarda fırsatlar

    HUAWEI LAPTOP KAMPANYASI

    Tabletlerde fırsatlar
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi ŞOK aktüel ürünler kataloğu 9-15 Aralık 2020! ŞOK haftanın fırsatlarında neler var?