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    • Ekonomi
    • 08.12.2020 09:53
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    • 08.12.2020 09:59
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    2021 mı netleşiyor! maaşı ve de zamlanacak

    Milyonlarca işçinin heyecanla beklediği gün yaklaşıyor. Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren e ilişkin toplantıların yapılmasına devam ediliyor. Çalışanlar ise maaşlarına yapılacak mın ne kadar olacağını bekliyor. 2020 yılı için 2943 lira brüt, 2324 lira net asgari ücret çalışanlara veriliyor. Asgari ücretle birlikte alınan  maaşı, gibi kalemlerde de artış yaşanacak. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücrete yapılan zam işsizlik maaşı, asgari geçim indirimi gibi kalemlerde nasıl değişikliğe yol açacak?

    Milyonlar bekliyordu! Asgari ücret zammı...

    Asgari ücret maratonu devam ediyor. İlk toplantı geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi ve temenniler iletildi. Toplamda 4 kez toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonu'ndan ay sonuna doğru kararın çıkması bekleniyor.

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretin uzlaşı ile belirlenmesinden yana olduklarını ve hem işçi hem de işveren tarafından memnuniyetle karşılanacak bir rakamın ortaya çıkmasını istedi. İkinci toplantı 15 Aralık, üçüncü toplantı ise 22 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Hürriyet'te yer alan haberin detayları şöyle:

    2020 yılında 2943 lira brüt, 2324 lira net olan asgari ücrete ilişkin olası artış rakamları konuşuluyor.

    Asgari ücrete yapılan zam sadece maaşı değil birçok kalemde etkili oluyor ve artışlar yaşanıyor.

    İşte olası zamlar:

    Yüzde 7 zam: 2486.68 lira

    Yüzde 8 zam: 2509.92 lira

    Yüzde 9 zam: 2533.16 lira

    Yüzde 10 zam: 2556.4 lira

    Yüzde 11 zam: 2579.64 lira

    Yüzde 12 zam: 2602.88 lira

    Yüzde 13 zam: 2626.12 lira

    Yüzde 14 zam: 2646.36 lira

    Yüzde 15 zam: 2672.6 lira

    Yüzde 16 zam: 2695.84 lira

    Yüzde 17 zam: 2719.08 lira

    Yüzde 18 zam: 2742.32 lira

    Yüzde 19 zam: 2765.56 lira

    Yüzde 20 zam: 2788.8 lira

    Yüzde 21 zam: 2812.04 lira

    Yüzde 22 zam: 2835.28 lira

    Yüzde 23 zam: 2858.52 lira

    Yüzde 24 zam: 2881.76 lira

    Yüzde 25 zam: 2905 lira

    Yüzde 26 zam: 2928.24

    Yüzde 27 zam: 2951.48 lira

    Yüzde 28 zam: 2974.72 lira

    Yüzde 29 zam: 2997.96 lira

    Yüzde 30 zam: 3021.1 lira

    Yüzde 31 zam: 3044.44 lira

    Yüzde 32 zam: 3067.68 lira

    Yüzde 33 zam: 3090.92 lira

    Yüzde 34 zam: 3114.16 lira

    Yüzde 35 zam: 3137.4 lira

    Asgari ücretle birlikte artış yaşanacak kalemler:

    İş görmezlik ödeneği

    Asgari geçim indirimi

    Kıdem tazminatı tavanı

    Doğum ve askerlik borçlanması

    Çalışanların sigorta primleri

    Genel sağlık sigortası primi

    İşsizlik maaşı

    Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşından yararlanma gelir sınırı

    Kısa çalışma ödeneği asgari ücrete yapılan zam kadar artmış olacak.

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    Haberler Ekonomi 2021 asgari ücret zammı netleşiyor! İşsizlik maaşı ve asgari geçim indirimi de zamlanacak