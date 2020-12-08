Her çalışanın hayali emekli olmak. Emeklilik için işe giriş tarihine göre belirlenen yıl, yaş ve prim şartlarını tamamlamak gerekiyor. Yasalarımız bazı durumlar için erken emeklilik imkanları sunuyor. Bunların başında da doğum ve askerlik borçlanması geliyor.
ACELE EDEN KAZANIYOR
Bu ayın sonunda açıklanacak 2021 yılı asgari ücreti ile birlikte doğum ve askerlik borçlanmasında taban ve tavan tutarlar artacak. Bu nedenle bu ay borçlanma yapanlar daha az ödemeyle erken emeklilik imkanını yakalayacak. Şu anki asgari ücrete göre 1 çocuk için 2 yıllık (24 ay) doğum borçlanması yapılırsa, en az 22 bin 602 lira ödeniyor. Yine bu yıl bitmeden askerlik borçlanması yapanlar 540 günlük (18 ay) borçlanma için en az 16 bin 951 lira veriyor.
NASIL DEĞİŞECEK?
Asgari ücret yüzde 15 zamlansa, kadınlar için 3 bin 390, erkeklerde 2 bin 542 lira fark oluşacak. 2 yıllık doğum borçlanması 25 bin 992 liraya, 18 aylık askerlik borçlanması da 19 bin 494 liraya yükselecek. Tavandan ödeyenler için ise bu rakamlar 7.5 kat daha da artacağı için, kazanç da katlanacak.
1 YILLIK AVANTAJ
Erkeklerin borçlandıkları askerlik süreleri onlara hem gün kazandırıyor hem de işe giriş tarihlerini geri çekerek 1 yıl erken emekli olma imkanı tanıyor.
ANNEYE 6 YIL
Kadınlar için annelik erken emeklilik imkanı sunuyor. Sigorta olunduktan sonra doğan 3 çocuk için borçlanma yapılarak 2160 gün yani 6 yıl kazanılıyor. Doğum borçlanması işe giriş tarihini öne çekmiyor ancak prim tamamlamaya fırsat sunuyor. Ne kadar eksik prim varsa o kadar borçlanma yapılabiliyor
ARALIK FIRSATI KAÇMASIN
ÖDEME KAÇMASIN
18 ay askerlik borçlanması: 16.951,68 TL
Yeni asgari ücrete göre (Tahmini): 19.494,43 TL
Aradaki fark: 2.542,75 TL
24 ay 1 çocuk borçlanması: 22.602,24 TL
Yeni asgari ücrete göre (Tahmini): 25.992,58 TL
Aradaki fark: 3.390,34 TL