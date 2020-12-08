EGM'den flaş uyarı! İnternetten alışveriş yapanlar dikkat

Tanınmayan kişilerden gelen e-postalar ve telefon aramalarına karşı şüpheyle yaklaşılması, bu tür e-postaların eklerinin açılmaması, bilgisayara ya da telefona yüklenmemesi gerektiği ifade edilen uyarıda, şöyle devam edildi: "Gelen aramalarda arayan kişi teyit edilmedikçe kişisel bilgiler karşı tarafla paylaşılmamalıdır. Eğer kişi oltaya geldiğini ve kişisel/hassas bilgilerini paylaştığını fark ederse hemen şifrelerini değiştirmeli, zaman kaybetmeden ilgili kurum/banka çağrı merkezini arayarak bilgi vermelidir. Kötü niyetli kişilere fırsat vermemek adına dikkatli davranılmalı, mağduriyet yaşanmaması için yetkili kişi ya da resmi kurumların açıklamaları dikkate alınmalıdır."