'HAKKIMI SONUNA KADAR ARAYACAĞIM'

5 yıldan beri kullanmadığı aracın vergisi ve sigortasını ödeyen Kandemir, "2015 yılında dizel otomobil satın aldım. Yaklaşık 4 ay sonra motoru arızalı çıktı. O nedenle İzmir'de en yakın servise götürdüm. Aracın yenisi ile değiştirilmesini istedim. 13 bin lira daha verirseniz, aracın bir üst modelini vereceğiz teklifinde bulundular. Hiç kullanmadığım bir aracın niye üzerine para vereyim diyerek, itiraz ettim. Dava açtım. Mahkeme aracın yenisi ile değiştirilmesine karar verdi. İtiraz ettikleri için dava uzadı. Davanın sonuçlanmasını bekliyoruz. Mağduriyetim halen daha sürüyor. Hakkımı sonuna kadar aramaya devam edeceğim" diye konuştu.