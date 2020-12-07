Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yatırım Zirvesi'ne bir video mesaj gönderdi. Erdoğan "Yatırımlarını arttıran nadir ülkelerden biri olduk" dedi.



Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



Bu anlamlı program vesilesiyle videokonferans vasıtasıyla da olsa sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bizleri çevrim içi olarak bir araya getiren Uluslararası Yatırımcılar Derneği YASED'e teşekkür ediyorum. Bu sene 40. yaşını kutlayan YASED, güçlü üye profili, tecrübeli insan kaynağı ve küresel çaptaki ilişki ağı ile önemli bir boşluğu dolduruyor. Büyük ve güçlü Türkiye ideailimize giden yolda bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da YASED'in yapıcı rolünü devam ettireceğine inanıyorum.