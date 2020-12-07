Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası hedef büyüttü: Yerli panel üretimi iki katına çıkıyor

Dünyada Ar-Ge dahil güneş paneli üretim aşamalarını tek çatı altında toplayan entegre bir tesis olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, üretim kapasitesini 2 katına çıkarma kararı aldı. Üretilen paneller Konya Karapınar'daki GES'in kurulumunda kullanılıyor. Karapınar GES'te kurulu güç 40 megavata ulaşırken, elektrik üretimi de başladı. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, kısa sürede büyük mesafe aldıklarını ve önemli bir başarı sağladıklarını belirterek, "Üç ay önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımları ile fabrikamız faaliyete başladı. 400 milyon dolar yatırımla kurduğumuz bu fabrikadan önce Türkiye'de sadece, güneş paneli üretim aşamalarının dördüncüsü yani montajı yapılıyordu. Yerli ve milli enerji stratejisi çerçevesinde Türkiye'de ilk kez güneş paneli üretiminin 4 aşaması da tek çatı altında toplandı. Hatta Ar-Ge merkezimizi de aynı çatı altında organize ettik. Bu özelliği ile de dünyadaki tek üretim merkezi olduk. Paneller yüzde 75'in üzerinde yerlilik oranına sahip. Ar-Ge çalışmaları ile bu oranı kısa sürede yüzde 90'lara çıkartacağız" dedi.