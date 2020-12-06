Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, dünyada yenilenebilir enerji yatırımlarının artacağını, sektörde üretim ve ihracat fırsatlarının değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Güneş paneli üretiminin, Ar-Ge dahil tüm aşamalarını entegre şekilde tek çatı altında toplayan ve bu özelliğiyle dünyada tek olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda 500 megavat olan üretim kapasitesini artırma kararı aldık. Gelecek yıl hazirandan itibaren hücre ve güneş paneli üretim kapasitemiz 1000 megavata çıkacak, 1400 kişiye sağladığımız istihdam rakamı da 2 bin 100 olacak." dedi.

Kalyoncu, Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesindeki güneş paneli üretim fabrikasını ziyaret eden gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Toplam 400 milyon dolar yatırımla kurulan söz konusu fabrikadan önce Türkiye'de sadece güneş paneli montajının yapıldığını anımsatan Kalyoncu, fabrikada üretilecek panellerin ilk aşamada, 1 milyar dolar yatırımla hayata geçirilecek olan Karapınar Güneş Enerji Santralinde (GES) kullanılacağını, böylelikle santralde ekipman kullanımında yüzde 75'in üstünde yerlilik sağlanacağını anlattı.