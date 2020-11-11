Kalyon kapasiteyi ikiye katlıyor: 500'den 1.000 megavata çıkacak







YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN TALEP VAR

Online imza töreninde konuşan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, yenilenebilir enerji kaynaklarına üst üste yeni yatırımlar yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti: "Fabrikamızı yeni açmamıza rağmen yatırımımızı büyütme kararı aldık. Çünkü ülkemiz yüksek güneş enerji potansiyeline sahip. Ayrıca, dünyada yükselen ihtiyaca baktığımızda ihracat kapılarının açık olduğunu ve hem yurtiçi hem de yurtdışından ciddi talepler olduğunu görüyoruz. CETC ile uzun süredir devam eden verimli bir işbirliğimiz var. Mevcut fabrikamızın kurulumunda CETC ile birlikte çalıştık. Bugün de kapasite artışı yatırımımız için gerekli olan ana ekipmanların satın alınmasını öngören bir anlaşma imzalıyoruz. İlave yatırımımızda ilk üretim, 2021 yılı Haziran ayında başlayacak. İstihdam sayımız ise bin 400 kişiden 2 bin 100 kişiye çıkacak."



GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ İÇİN AR-GE MERKEZİ

KALYON Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda, geleceğin teknolojisinin üretilmesi hedefiyle 100'den fazla araştırmacının görev alacağı Ar-Ge Merkezi kuruldu. 2.500 metrekare kapalı alana sahip Ar-Ge Merkezi aynı zamanda 5.000 metrekare açık alan test platformu da sahip. Ar-Ge Merkezi'nde, üniversite-sektör işbirliğinde kapsamında Hasan Kalyoncu Üniversitesi, ODTÜ Güneş Araştırmaları Merkezi ve TÜBİTAK ile ortak projeler yürütülecek.

