Avrupa'da ilk üretici oldu: Yüzde 100 elektrikli ve seviye 4 otonom özelliklerine sahip ilk toplu taşıma aracı





Elektrikli, hibrit motorlu veya yakıt hücreli araçların payının her geçen gün arttığına dikkat çeken Baş, şöyle devam etti: "Karsan olarak biz de yüzde 100 elektrikli toplu taşıma çözümleri sunuyoruz. Bir yıl gibi kısa sürede seri üretimlerine başladığımız Jest Electric ve Atak Electric, yeni teknolojinin ihracatı bakımından ülkemizin en önemli modelleri arasında yer alıyor. Ancak, bunun sadece elektrikli araçlarla sınırlı kalmayacağının farkındayız. Çünkü gelecek bağlantılı ve otonom araçlarda olacak. Bir ekosistem içerisinde birbiriyle iletişim kuran araçlar hem daha temiz yarınları hem de ulaşımda maksimum güvenliği sağlayacak. İşte bu noktadan hareketle Otonom Atak Electric'i üretim bantlarımızdan indirmenin büyük gururunu yaşıyoruz.