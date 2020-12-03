EMEKLİ MAAŞLARINA ASGARİ ÜCRET SINIRI

Emekli vatandaşların maaşlarında son dönemlerde iki ayrı düzenleme yapılmıştı. İlk yapılan düzenlemede geçtiğimiz yıllarda en düşük emekli maaşı 1000 TL olarak sabitlenmişti. Pandemi sürecinde yapılan yeni bir düzenleme ile en düşük emekli maaşı 1500 TL oldu.

Bu düzenlemelerin ardından ise Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) yeni bir maaş düzenleme talebi geldi.

TÜED bu talebinde SSK ve Bağkur emeklileri için taban maaşın en az asgari ücret düzeyinde olmasını istedi. TÜED'in bu talebi gerçekleşirse en düşük emekli maaşı 2 bin 324 TL olarak ödenecek. Bu durumda ise maaşlar 824 TL artmış olacak. Aynı talep kapsamında dul ve yetim maaşı alanların maaşları da bu düzenleme ile yükselecek.