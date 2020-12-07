Pandemi sürecinde istihdamı korumak için devreye alınan desteklerden olan kısa çalışma ödeneğinde yeni perde açıldı. Cumhurbaşkanı kararıyla, kısa çalışma ödeneği için 30 Haziran'dan önce başvuru yapmayan işyerleri de kapsama alındı. 30 Haziran'dan önce başvurmuş olanlara da yeni işçiler için de başvurma imkanı tanındı. Başvurular dün itibariyle alınmaya başlardı. Milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiren yeni dönemin detayları ise şöyle: